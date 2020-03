ResteChezToi : le nouveau challenge lancé par des personnels soignants pour lutter contre l'engorgement des hôpitaux

Un nouveau challenge a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Habitués à toute sorte de défis absurdes qui pullulent sur le web impliquant bouchon de bouteille ou autre seau de glace, les internautes sont cette fois-ci interpellés et mis à contribution pour un sujet plus sérieux. Le challenge associé au hashtag #restecheztoi sur Twitter a été lancé par un collectif inter-hôpitaux pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Plus précisément, le but est d'«aider les soignants», a écrit le collectif le 13 mars sur Twitter. Avec en filigrane, l'espoir d'éviter l'engorgement des services d'urgence et les conséquences sanitaires qui en découleraient.

Les personnels de santé ont également diffusé une vidéo de sensibilisation pour accompagner le tweet. Des médecins, infirmières, aides-soignants se succèdent à l'image avec tous le même message : «Nous avons besoin de toi, rejoins notre challenge, reste chez toi» !

Une façon ludique de faire appel à la responsabilité de chacun dans un moment de crise sanitaire - «la plus grave qu'ait connue la France depuis plus d'un siècle», inidiquait Emmanuel Macron, jeudi soir lors de son allocution télévisée - lors de laquelle les soignants se retrouveront en première ligne.