Elections municipales : 5 précautions à prendre pour limiter la propagation du coronavirus

Un scrutin sous haute protection pour faire face au coronavirus. Alors que le premier tour des élections se tient ce dimanche 15 mars, voici cinq recommandations à relire avant de se rendre aux urnes pour limiter les risques de contamination.

Apporter son stylo

Les électeurs pourront venir avec leur propre stylo - l’encre doit être indélébile, noire ou bleue - pour signer les registres d’émargement, en sachant que stylos mis à disposition seront nettoyés régulièrement. En revanche, le port des gants n'est pas recommandé, sauf pour les personnes tenant les bureaux de vote, ni celui d'un masque chirurgical sans présence de symptômes.

Respecter le marquage au sol

Pour éviter les situations de promiscuité et faciliter la circulation, les électeurs devront le marquage au sol mis en place dans tous les bureaux de vote visant à maintenir les votants à un mètre les uns des autres.

Se laver les mains en entrant et en sortant

Les électeurs seront également invités à se laver les mains en entrant et en sortant des bureaux de vote, en sachant que chaque bureau sera équipé d'un point d'eau d’un distributeur de gel hydro-alcoolique. Les contacts physiques, tels que les serrages de mains, sont bien évidemment à proscrire.

Privilégier les périodes creuses

Dans la mesure du possible, il est également recommandé de se rendre dans les bureaux de vote aux heures creuses, à savoir le matin entre 9h et 11h, ou en début d’après-midi à partir de 13h et jusqu’à 16h.

respecter les mesures barrière habituelles

Il conviendra enfin d'adopter les gestes barrières du quotidien tels que tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ou encore éviter les embrassades, qui seront rappelés à l’entrée de chaque bureau de vote.