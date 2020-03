Bac 2020 : Jean-Michel Blanquer n’envisage pas de report pour l’instant

Le baccalauréat 2020 est-il menacé par le coronavirus ? Le gouvernement réfléchit à des solutions dans le cas où l’épidémie de covid-19 serait encore importante au mois de juin, mais pour le moment, le report de l’examen n’est pas envisagé , affirme le Ministre de l’Éducation nationale ce matin sur RTL.

Jean-Michel Blanquer souhaite que la période actuelle serve aux collégiens, lycéens et étudiants à continuer de travailler, avant l'examen qui devrait se tenir le 17 juin prochain. «Nous allons mettre tout en oeuvre pour que le niveau ne baisse pas», assure-t-il. Il compte bien à ce que les élèves ne perçoivent pas ces futures semaines de confinement à la maison comme des semaines de vacances, et qu'ils prennent de temps de travailler les choses vues en classe précédemment avec leurs enseignants. Ce lundi, un million de lycéens se sont connectés sur la plateforme «Ma classe à la maison», pour suivre les cours en ligne. Un chiffre honorable, mais qui reste faible compte tenu des 12 millions d’élèves en France.

L’Éducation nationale travaille aussi avec les chefs des différents établissements scolaires afin de prêter aux 5% d’enfants qui ne possèdent pas d’ordinateur ou de tablette à la maison du matériel pour avoir accès aux différentes ressources numériques mises à disposition par leurs professeurs.

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation ont par ailleurs annoncé le report des concours prévus d’ici au 5 avril. Cela concerne notamment les concours de recrutement pour la fonction publique et pour l’éducation nationale (agrégation et capes). Certains concours postbac pourront quant à eux être remplacés par des examens de dossiers via la plateforme de recrutement Parcoursup pour l’accès à l’enseignement supérieur.