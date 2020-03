Coronavirus : quelles sont les réformes reportées ?

Le chef de l'Etat a décidé de suspendre toutes les réformes en cours à cause de l'épidémie de coronavirus.

LA Réforme des retraites

«Parce que nous sommes en guerre, toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues à commencer par la réforme des retraites», a souligné Emmanuel Macron lundi soir.

Après avoir été adopté par l'Assemblée nationale grâce au 49.3, la réforme des retraites devait être votée au Sénat en avril. L'intersyndicale opposée à cette réforme (CGT, Force ouvrière, CFE-CGC, FSU et Solidaires) s'est réjouie lundi soirt de cette perspective et a décidé de reporter sa conférence de financement alternative prévue le 24 mars ainsi que la mobilisation interprofessionnelle nationale du 31 mars.

La réforme de l'indemnisation chômage

La réforme de l'indemnisation du chômage, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, va être reportée au 1er septembre, a annoncé lundi 16 mars la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. «La réforme a été conçue dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui», a-t-elle justifié.

La réforme de l'audiovisuel

Les débats concernant le texte, qui devaient commencer à partir du 30 mars à l'Assemblée nationale, sont donc repoussés jusqu'à nouvel ordre.

Préparé depuis plus de deux ans, ce texte présenté par le ministre de la Culture, Franck Riester, vise notamment à harmoniser le cadre juridique entre plateformes et chaînes traditionnelles, et prévoit de regrouper l'audiovisuel public dans une société ombrelle.

La réforme CONTRE LA HAINE SUR INTERNET

Normalement prévue le 1er avril, la lecture définitive de la proposition de loi LREM contre la haine sur Internet ne se tiendra pas. Controversé, le texte de Lætitia Avia prévoit que plateformes et moteurs de recherche auront l'obligation de retirer les contenus «manifestement» illicites sous 24 heures, sous peine d'être condamnés à des amendes

Le parlement àu ralenti

Toutes les réformes jusqu'à nouvel ordre ne pourront être votées puisque les parlementaires ne siègent plus normalement. L'Assemblée nationale reprendra ses travaux jeudi en «format restreint» pour examiner les textes d'urgence face à l'épidémie de coronavirus. Le «format restreint» garantira le respect des règles sanitaires et la représentation de l’ensemble des sensibilités politiques, selon Richard Ferrand

Le Sénat présidé par Gérard Larcher (LR) doit aussi reprendre ses travaux jeudi, avec l'examen du projet de loi permettant le report du second tour des municipales.