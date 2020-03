Coronavirus : tous les Franciliens peuvent désormais acheter leur ticket de bus par SMS

Une nouvelle mesure pour éviter les contacts pendant cette crise du coronavirus. Le dispositif d'achat des tickets de bus par SMS, déjà testé en grande couronne, est élargi à toute la région parisienne, indique Ile-de-France Mobilités le mardi 17 mars.

Concrètement, plutôt que de donner 2 euros au chauffeur pour acheter son ticket à bord, les voyageurs peuvent désormais envoyer un simple texto, à l'un des deux numéros : le 93800 dans le cas d'un véhicule de la RATP circulant à Paris et en petite couronne, ou bien le 93100 pour les bus en moyenne et grande couronne.

Des panneaux explicatifs dans les arrêts et les bus

Dans le message, il faut juste indiquer sur quelle ligne ou réseau on circule. Par exemple, on écrira «RATP+38» pour la ligne 38 à Paris, ou encore «STIVO» dans le Val-d'Oise. Des affichettes explicatives dans les véhicules et sur leurs arrêts récapitulent ces informations.

Ensuite, l'usager reçoit un message (valable pendant une heure, sans correspondance) à présenter au conducteur, tandis que la somme de 2 euros sera prélevée sur sa facture de téléphone. A noter que ce service est disponible pour tous les opérateurs, sauf Free pour l'instant, mais des négociations sont en cours.

Face à l'ampleur de la crise, Valérie Pécresse, présidente de la régione et d'IDF Mobilités, a demandé la suspension de la vente à de ticket bord de l'ensemble des bus d'Ile-de-France et l'accélération du déploiement de ce dispositif, qui était prévu au printemps. Il était en test depuis fin 2018 sur huit réseaux de bus en moyenne et grande couronne, sur lesquels plus de 4.000 tickets SMS sont vendus chaque mois.

«Nous demandons aux Franciliens de limiter au maximum leurs déplacements, pour permettre au personnel soignant, aux forces de sécurité et fonctionnaires de service public de se déplacer. Néanmoins, nous voulons un nouveau geste barrière pour les conducteurs, à qui on exprime notre reconnaissance et pour ceux qui sont contraints de se déplacer», indique-t-on dans l'entourage de Valérie Pécresse.