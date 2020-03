Coronavirus : un droit de retrait exercé par des postiers qui s'estiment trop peu protégés

Les postiers sont-ils exposés à un risque trop important de coronavirus ? C'est l'avis de plusieurs d'entre eux qui ont décidé d'exercer leur droit de retrait dans plusieurs communes françaises.

Selon le syndicat Sud PTT, les mesures mises en place par La Poste sont très insuffisantes. Selon François Marchive, responsable de l'organisation en Isère : «une bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs jetables et un sac poubelle: c'est tout ce que la Poste a fourni aux facteurs au lendemain de l'allocution du président de la République annonçant le confinement».

En tout, ce sont des salariés de Marseille à Lille, en passant par Lorient, Paris ou Montpellier qui ont arrêté le travail pour dénoncer le manque de mesures adaptées. Les responsables syndicaux ont demandé ce 17 mars à être reçu par les préfets, ainsi qu'à être en contact avec le ministre de la Santé, Olivier Véran.

De son côté, La Poste continue d'assurer que tout est fait pour assurer une continuité de ses services, tout en garantissant la santé «de ses collaborateurs et de ses clients». Reste désormais à savoir si les griefs des salariés seront entendus, alors que le gouvernement a été clair quant à la priorisation des masques et solutions hydroalcooliques pour les personnels soignants et les personnes contaminées.