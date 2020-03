Coronavirus : Discord s'adapte à l'arrivée des professeurs

Depuis la fermeture des écoles lundi, les professeurs français tentent de trouver des solutions pour continuer la vie pédagogique en ligne.

Les outils mis en ligne par le gouvernement comme les ENT (Environnement numérique de travail) subissent de gros problèmes à cause du trop grand nombre de connexions simultanées.

En attendant le retour à la normal promis par le ministère de l'Education nationale, les professeurs s'organisent et utilisent par exemple le logiciel américain de discussion en ligne Discord, en temps normal prisé par les fans de jeux vidéo pour échanger sur leurs parties en ligne. Néanmoins, seuls les lycéens et les collégiens peuvent s'inscrire sur ce site, réservé aux personnes âgées de plus de 13 ans.

L'entreprise Discord, qui s'est retrouvée au plus haut dans les classements des applications les plus téléchargées depuis le début de la semaine, a sauté sur l'occasion et a mis en ligne mardi 17 mars un tutoriel (en anglais) pour guider les professeurs, souvent étrangers à ce logiciel.

De nouvelles fonctionnalités ont également été développées, comme la création d'un serveur adapté à la pratique des professeurs. A l'intérieur de celui-ci, plusieurs espaces de conversation (devoirs, cours, questions) servent à organiser le cours. Enfin, mais cela existait déjà avant, le professeur peut faire voir ce que son écran affiche aux élèves.

Selon les chiffres que nous a communiqués Discord, les inscriptions sur la plateforme en France auraient «quadruplé» depuis la semaine dernière.

Devant l'afflux de professeurs, Discord a donc décidé de prendre les choses en main et de communiquer sur ces nouveaux usages comme ici sur Twitter.

welcome educators new to Discord





you can now create your own pre-organized classroom space with one single click.





we wrote up some words on how to best use Discord with your students: https://t.co/Bd64IXBZzA pic.twitter.com/HgcmdIDJnO

— Discord (@discordapp) March 17, 2020