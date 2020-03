Coronavirus : les autorités rappellent aux Parisiens de limiter leurs déplacements au strict minimum

Dans un communiqué commun maire Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement, mettent en garde les Parisiens face au non-respect des consignes de confinement et lors des sorties en plein pandémie de coronavirus.

Ils appellent en effet les Parisiens au civisme et à la responsabilité, en «limitant leurs déplacements privés au strict nécessaire». «La stricte application des consignes fera l’objet d’une évaluation d’ici vendredi 20 mars. Si cet appel à la responsabilité ne porte pas ses fruits, le préfet de police, garant de la sécurité des Parisiens, prendra alors toutes les mesures utiles pour interdire l’accès aux lieux les plus fréquentés».

«A l’heure où les personnels soignants se battent jour et nuit pour sauver des vies dans les hôpitaux», la maire et le préfet de police de Paris rappellent que «les sorties liées à l’activité physique, à l’équilibre des enfants, et aux besoins des animaux de compagnie doivent être brèves et à proximité immédiate du domicile», et relèvent que «certains comportements inacceptables perdurent».

Certains lieux encore trop fréquentés

Car malgré la mise en place du confinement depuis mardi 17 mars et la stricte limitation des sorties dans les rues, les rues de la capitale sont loin d'être vides. «Certains secteurs de la capitale restent cependant trop fréquentés par des promeneurs et sportifs, en particulier le parc des rives de Seine, le Champs-de-Mars, les Invalides et les bois de Boulogne et de Vincennes», soulignent Anne Hidalgo et Didier Lallement.

C'est également le cas de plusieurs marchés, notamment dans le nord-est de Paris, où les distances de sécurité ne sont pas respectées. Pour y remédier, «un travail conjoint est en cours entre les services de la mairie, de la préfecture de police et les responsables de chaque marché parisien pour améliorer le dispositif de contrôle de la fréquentation», assurent les autorités.

Outre les contrôles des policiers, des agents de sécurité de la ville de Paris vont donc également patrouiller sur les rives de Seine et l’esplanade des Invalides, pour «rappeler les consignes sanitaires et dissuader les activités et rassemblements qui ne revêtent pas un caractère indispensable». Pour éviter les rassemblements avec des enfants, la mairie a déjà fait fermé les parcs et les jardins depuis le lundi 16 mars.