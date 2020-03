L’Assemblée nationale reprend le travail en «format restreint»

L’Assemblée nationale reprend ce jeudi ses travaux parlementaires, en «format restreint», pour examiner les textes d’urgence pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Toutes les autres activités de la chambre sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le bâtiment a été décontaminé par une société extérieure, affirme Le Parisien. Au moins 26 personnes travaillant à l’Assemblée, dont au moins 16 députés ont été récemment contaminés par le covid-19. Pour la reprise des travaux, elle applique donc des règles sanitaires strictes. Les restaurants de l’Assemblée sont fermés pour une durée indéterminée, et vont être décontaminés. Lors de la séance de question au gouvernement de ce matin, qui n’a duré qu’une heure au lieu de deux, une vingtaine de personnes seulement étaient présentes dans l’Assemblée. «Seuls les orateurs et les présidents de groupes», avait indiqué l’institution dans un communiqué, qui doivent évidemment respecter les distances de sécurité.

L'État souhaite montrer que la vie démocratie continue. Les députés vont procéder à l’examen de projet de loi de finance rectificative aujourd’hui, puis à celui du projet de loi ordinaire sur les mesures d’urgence face au coronavirus dès vendredi.

Les débats se feront encore en comité réduit. «Avec le double devoir de respecter, ici, scrupuleusement, les consignes des autorités scientifiques et sanitaires, et de faire vivre notre démocratie, nous sommes réunis dans un format réduit en nombre de participants pour contrôler l’action du Gouvernement et des pouvoirs publics», a affirmé le président de l’Assemblée Richard Ferrand au perchoir, selon l’AFP.