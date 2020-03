Dessins, graphisme, mathématiques… la journée type pour occuper les enfants de 3 à 5 ans pendant le confinement

Afin d'éviter que le confinement ne vire au pugilat familial, les parents, dont l'abnégation mérite à coup sûr d'être saluée, rivalisent chaque jour de créativité pour occuper leurs enfants. Caroline Tendil, directrice d'une école maternelle en Seine-et Marne, et Yves Varenne, ancien inspecteur de l'éducation nationale, ont accepté de livrer leurs précieux conseils et toute une série d'occupations destinées aux tout petits, âgés de 3 à 5 ans.

«Les créneaux horaires doivent être souples, il ne faut pas oublier que les enfants ne sont pas à l'école et qu'il est difficile pour les parents d'endosser la blouse de l'enseignant. Le but des activités proposées sont en lien avec les programmes de maternelle et du développement de l'enfant : apprendre en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant et en mémorisant», expliquent-ils de concert.

Le langage

Il permet aux enfants de communiquer, de comprendre, d'apprendre et de réfléchir : c'est le moyen de découvrir les caractéristiques de la langue française et d'écouter d'autres langues parlées.

Exemples :

Se placer à la hauteur des enfants pour leur parler, lui donner des consignes simples : «va chercher un mouchoir», «assieds-toi à côté de moi », «mets ton manteau à côté de la grande chaise»… Attention aux consignes qui font référence aux temps difficiles à saisir vers l'âge de 3 ans (par exemple: «avant de faire ceci, fais cela»). On peut utiliser un vocabulaire topologique dans ce qu'on leur demande : à côté de, en dessous, dessus , entre, au milieu...

L'adulte peut dessiner un bonhomme simple et demander à l'enfant de dessiner les habits en les nommant et en nommant leur place. Ne pas hésiter à reprendre les enfants et à les refaire formuler correctement (sans acharnement).

Autre idée : dessiner une assiette vide et demander à l'enfant de dessiner un bon repas en nommant les aliments qu'il choisit.

L'écrit

Les enfants découvrent l'écrit en utilisant différents supports : livres, revues, affichages publicitaires, lettres... Dès très jeune, on explore le principe alphabétique (jeux des étiquettes lettres/mots).

Exemples :

Pour les 3 ans, passer par le graphisme (voire plus bas) : s'entraîner aux traits, ronds, lignes et lignes brisées ...

Pour les 5 ans : recopier des mots, couper des mots avec des modèles, recopier le menu de ce soir : soupe, salade, jambon, fruit ...

Le graphisme

Il s'agit d'un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture. Les parents doivent veiller à ce que les enfants coordonnent correctement les yeux et la main.

Exemples :

Faire des dessins en prenant garde de bien tenir l'outil scripteur.

Compléter avec les activités décrites plus haut dans la partie «L'écrit».

Les activités physiques

Elles contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des enfants. Ces activités mobilisent, stimulent et enrichissent l'imaginaire. Et permettent aux enfants de mieux connaître leur corps.

Exemples :

La marche des animaux ( ramper comme un serpent, sauter comme une grenouille, galoper comme un cheval...)

Jouer à «Jacadi» : lever le bras droit, le pied gauche....

Viser l'intérieur d'une boîte en carton avec une balle.

Attention aux requins : placer des petites serviettes au sol (collées au rubans adhésif), puis l'enfant doit sauter de serviette en serviette pour ne pas se faire manger.

Arts visuels (plastiques)

Les arts visuels développent le goût pour les pratiques artistiques. Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement. Les dessins peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements. L'ntérêt est porté aux couleurs, aux formes, aux volumes. A travers le graphisme, on apprend à reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi inventer.

Exemples :

Dessiner au feutre, à la peinture, avec les mains (laisser des empreintes), des pinceaux, sur des feuilles, des pommes de terre coupées en deux, du papier bulle, des peignes...

Souffler de la peinture liquide déposée sur une feuille avec une paille, laisser des traces de peinture avec une petite voiture en la faisant rouler...

Univers sonore

Pour les plus jeunes, l'exploration de l'univers sonore passe notamment par le jeu avec sa voix et l'exploration des instruments. L'objectif est d'affiner l'écoute.

Exemples :

Écouter des sons divers et les différencier ( le moteur de la voiture, l'aboiement du chien, le crépitement du feu, l'eau qui coule du robinet..).

Faire la même chose avec divers instruments de musique (pour les 5 ans).

Leur faire écouter des musiques variées et leur demander de danser. Les enfants peuvent aussi exprimer avec des mots ce qu'ils ressentent.

Mimer des rythmes.

Mathématiques

La construction du nombre s'appuie sur la notion de quantité. Il convient donc de découvrir les nombres et leur utilité, les longueurs, les tailles, les volumes. Enfin, l'enfant doit être en mesure de pouvoir se repérer dans le temps (petit dejeuner=matin, dejeuner=midi, repos=après midi, etc...) Ce qui permet de consolider la notion de chronologie et de sensibiliser à la notion de durée.

Exemples :

Les parents peuvent créer des labyrinthes pour leurs enfants.

Jeux de comparaison grandeur/ quantité en découpant des rouleaux d'essuie-tout à différentes hauteurs.

Algorithme : confectionner des colliers de perle en alternant des couleurs (2 à 3 pour les 3 ans).

Compter : comptine numérique, associer au nombre la quantité d'objets (petits cubes...)

Jeu de dés : je lance, je compte, je dépose sur la table la quantité demandée.

Écrire les chiffres, repasser sur des chiffres écrits par maman/papa avec une autre couleur.

Faire des chiffres en pâte à modeler...