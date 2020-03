Avec le confinement, des rues de Paris sont restées coincées sous l’Occupation

Affiches antibolchéviques, avis de couvre-feu en allemand, publicités collaborationnistes et devantures de commerces à l'ancienne ... Un tournage de cinéma, suspendu le temps du confinement, plonge depuis mardi 17 mars deux rues de Montmartre dans le Paris des années 1940, occupé par les Nazis.

Les murs des rues Berthe et Androuet, sur la Butte Montmartre, tout près du Sacré-Coeur, sont tapissés d'affiches de propagande allemande et du gouvernement de Vichy. Plusieurs façades d'enseignes fictives ont également été repeintes dans la graphie caractéristique de l'époque.

Il s'agit en réalité d'un décor pour l'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre Adieu Monsieur Haffmann, écrite par Jean-Philippe Daguerre et récompensée par quatre Molières en 2018.

Adieu Monsieur Haffmann: a section of #rueBerthe and #rueAndrouet in #Montmartre eerily turned into a 1940's #filmset of #Paris under the #Occupation #film #art #cinema #occupationofparis #theater https://t.co/fVjudwvnHj pic.twitter.com/ZVDssFWloW

Cette tragi-comédie se déroule à Paris en 1942 et raconte l'histoire d'un bijoutier juif qui se cache dans une cave pour échapper aux Nazis. Il demande à son employé de reprendre le commerce en attendant la fin de l'Occupation.

Just in case quarantined Paris wasn’t disorientating enough: my neighbourhood was being used as a film set when the lockdown hit. Now the whole block has been left frozen in 1941 pic.twitter.com/TOPHuX5agT

