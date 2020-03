Une commune du Var fait verbaliser les personnes qui n’achètent qu'une baguette à la boulangerie

Interdiction de sortir de la boulangerie avec une seule baguette sous le bras. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, la mairie a décidé de verbaliser les personnes qui sortent quotidiennement pour acheter leur pain, plutôt que d’en acheter pour plusieurs jours.

Non content de voir encore des Sanaryens se balader sur le port, le maire de la ville, Ferdinand Bernhard, a décidé de renforcer les mesures de confinement. Il explique à Franceinfo : «Des personnes qui sortent tous les jours pour aller chercher leur baguette, ou bien deux carottes et deux poireaux… Je trouve que c'est un manque de respect pour l'ensemble de la collectivité et pour les soignants qui ont autre chose à faire que de s'occuper de personnes inconscientes.» Ils risquent donc une amende de 135 euros.

Ce n’est pas la seule décision qu’a pris le maire pour que le confinement soit mieux respecté : les habitants ne peuvent désormais sortir que dans un périmètre de 200 mètres autour de leur domicile, pour pratiquer leur activité physique ou promeneur leurs animaux. Les marchés alimentaires sont suspendus et les kiosques à journaux fermés depuis la semaine dernière.

Selon le maire, ces mesures plus restrictives sont très efficaces : «J'ai constaté, hier comme avant-hier, que la fréquentation était nettement plus que restreinte. Je me réjouis donc des décisions que j'ai prises.»

Seules quelque 80 contraventions ont été distribuées dans la commune qui compte plus de 17.000 habitants. Une partie de l'argent récolté par la commune sera par ailleurs reversée à l'hôpital de Toulon.