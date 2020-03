Qui sont les membres du CARE, le comité qui conseille Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a réuni ce mardi, à l'Elysée, le Comité analyse recherche et expertise (Care). Composé de 12 chercheurs et médecins, ce nouveau comité aura pour mission principale de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Mais qui sont précisément les membres de cette équipe d’experts ?

Françoise Barré-Sinoussi

Le Care sera présidé par Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur et à l'Inserm. Ses recherches concernent essentiellement l’étude des rétrovirus. Alors qu'elle faisait partie, à l'Institut Pasteur, de l'équipe dirigée par Luc Montagnier, elle co-découvre, en 1983, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), à l'origine du Sida. Vingt-cinq ans après, en 2008, elle reçoit le Prix Nobel de physiologie ou médecine pour cette découverte. Elle a été nommée en novembre 2017 présidente de l'association Sidaction.

Jean-Philippe Spano

Le Professeur Jean Philippe SPANO est chef de service du département d’Oncologie médicale, à l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière, à Paris.

Yazdan Yazdanpanah

Yazdan Yazdanpanah est infectiologue-épidémiologiste à l'hôpital Bichat (Paris) et directeur du consortium REACting de réponse aux maladies infectieuses émergentes. Il est également membre du conseil scientifique sur le Covid-19.

Franck Molina

Spécialiste des technologies de diagnostic et des anticorps monoclonaux, Franck Molina est chercheur au CNRS et directeur de l’UMR Sys2Diag à Montpellier.

Dominique Valeyre

Dominique Valeyre est professeur de pneumologie à l’hôpital Avicenne à Bobigny et ancien chef du service de pneumologie.

Bertrand Thirion

Spécialiste des sciences des données-Intelligence artificielle appliquées au domaine, Bertrand Thirion est chercheur à l'Inria et directeur de l'institut de convergence DataIA.

Sylviane Muller

L'immunologiste Sylviane Muller est chercheuse au CNRS. Elle a été récompensée en 2015 par la médaille de l’innovation du CNRS et a créé le premier traitement spécifique du lupus.

Laetitia Atlani-Duault

Laeticia Atlani-Duault est chercheuse à l'IRD, anthropologue, expert auprès de l'ONU, et spécialiste de la gestion des crises. Pour ses recherches en anthropologie de l'aide humanitaire et du développement, le CNRS lui a décerné la médaille de bronze 2008 en anthropologie. Elle est également membre du conseil scientifique sur le Covid-19.

Marie-Paule Kieny

Ancienne directrice-adjointe de l’OMS, l'infectiologue Marie-Paule Kieny est chercheuse à l'Inserm.

Muriel Vayssier

Directrice du département Santé animale de l’Inra, Muriel Vayssier est spécialiste de la maladie de Lyme.

Marc Lecuit

Marc Lecuit est professeur d’infectiologie, directeur adjoint du département des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital Necker, et directeur de l’unité de Biologie des infections à l’Institut Pasteur.

Christophe Junot

Christophe Junot est chef du département médicaments et technologies pour la santé du CEA.