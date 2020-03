Le professeur Didier Raoult crée un compte Twitter pour communiquer en direct

Plus de 45.000 abonnés en seulement vingt-quatre heures. Le professeur Didier Raoult, propulsé sur le devant de la scène pour avoir affirmé pouvoir vaincre le nouveau coronavirus à l’aide de la chloroquine, a créé un compte Twitter afin de communiquer en direct.

D'inconnu du grand public à influenceur, il n'y a qu'un pas que le professeur Raoult semble donc avoir franchi, et cela sans aucune difficulté.

Le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, qui indique également dans sa présentation être professeur de médecine, infectiologue et microbiologiste, a débarqué discrètement, mardi 24 mars, sur le réseau social à l'oiseau bleu, avant d'engranger des milliers d'abonnements dans les heures qui ont suivi.

Une plate-forme pour défendre l'usage de la chloroquine

Sans surprise, le scientifique, et peut être aujourd'hui le médecin le plus célèbre de France, s'y fait l'ardent défenseur de la chloroquine pour traiter les malades du Covid-19.

Pour ce faire, le professeur Raoult utilise donc Twitter avant tout pour diffuser son bulletin d'information scientifique, publié lui sur YouTube, dans le but d'inciter les pouvoirs publics à recourir à ce vieil antipaludéen, dont l'usage dans le cadre du coronavirus reste pourtant critiqué par la majeure partie des scientifiques pour son manque de données.

Et au regard des nombreux commentaires élogieux et autres encouragements à son encontre, il se pourrait bien que Didier Raoult veuille aussi capitaliser sur cette adhésion populaire pour faire avancer ses thèses.

Bravo a lui, mais personne de ces Confrères prend sa défense ! Moi je suis entièrement d'accord avec vous. Merci Professeur toute mais félicitations. — Ferre rene (@Ferrerene3) March 25, 2020

Certains internautes restent néanmoins sceptiques sur la chloroquine, allant même jusqu'à demander des explications au virologiste.

Un point interroge dans votre étude. La moitié des patients traités par chloroquine restent positif à la fin du traitement (même plus si l'on tient compte de ceux qui sont partis en soins intensifs). On en trouve même 4 qui ont une charge virale supérieure à celle du départ. pic.twitter.com/B6Lj6LAiyf — Guy Fawkes News (@Guy_Fawkes_News) March 25, 2020

Quoi qu'il en soit, à ce stade, les posts Twitter du professeur Raoult tournent donc tous autour de la chloroquine et ne versent pas dans le «tweetclash», comme cela arrive souvent sur ce réseau social.

Privilégier une parole «libre»

Quant à savoir si cela restera le cas à l'avenir, nul ne le sait encore. Le professeur Raoult reste cependant connu pour avoir une parole libre. On remarquera à cet égard qu'il a d'ailleurs crée son compte Twitter le jour même de son annonce de mise en retrait du conseil scientifique chargé de conseiller le pouvoir sur le Covid-19.

Dans une de ses vidéos publiées sur YouTube et, là aussi abondamment relayée sur les réseaux sociaux, il a cependant affirmé rester en contact avec le ministère de la Santé et le président de la République «directement», «pour leur dire ce [qu'il] pense», et «parce que le conseil ne correspond pas à ce [qu'il] pense être un devoir de conseil stratégique».