Respirateurs : comment fonctionnent-ils et pourquoi sont-ils importants ?

Ils sont indispensables pour sauver les cas critiques de coronavirus en réanimation. Alors que les hôpitaux sont de plus en plus surchargés, les autorités sanitaires font tout leur possible pour éviter la pénurie de respirateurs.

En France, près de 10% des patients touchés par le coronavirus présentent une détresse respiratoire et sont placés en réanimation. Là, un seul appareil permet aux malades d'être maintenus en vie : le respirateur, plus que jamais nécessaire en pleine pandémie de Covid-19.

Comment fonctionnent-ils ?

Lorsque les poumons sont défaillants, le personnel médical utilise ce qu'on appelle une «ventilation artificielle», qui vient assister la ventilation naturelle et « spontanée» du patient. Le respirateur permet d'oxygéner les poumons des malades, de façon à pallier le manque d'autonomie. Sans respirateurs, les chances de survie d'un patient en réanimation sont extrêmement réduites.

Si on décide d'intuber le malade, le médecin va introduire une sonde d'intubation dans sa trachée. La sonde est ensuite reliée au respirateur et le personnel médical peut ajuster la fréquence à laquelle il envoie de l'air et de l'oxygène dans les poumons du malade. Un produit de sédation peut être administré au patient si nécessaire.

Le Professeur Sarath Ranganathan, un membre de la Fondation du Poumon en Australie, a expliqué qu'un patient qui nécessite un respirateur doit être intubé dans la demi-heure si le cas est critique.

Les fabricants en rupture de stock

Face à la pandémie de coronavirus, les fabricants du monde entier croulent sous les demandes de respirateurs... Des sollicitations qu'ils ne peuvent malheureusement pas honorer, alors que nombreux sont ceux à s'être retrouvés en rupture de stock. «La raison pour laquelle nous sommes en crise est que sans les respirateurs, les patients mourront», a expliqué au Guardian le Professeur David Story, directeur adjoint du Centre de soins intensifs de l'Université de Melbourne.

En France on compte environ 30.000 respirateurs mais les patients qui en bénéficient en ont besoin dans la grande majorité des cas pendant plusieurs jours, voire semaines.