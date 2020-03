Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 28 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

319 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 2.314 au total

Le coronavirus a causé 319 nouveaux décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures en France, portant le bilan à 2.314 morts depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés samedi sur le site du gouvernement. Selon ce dernier bilan qui porte à 37.575 le nombre de cas confirmés dans le pays, 17.620 patients sont hospitalisés (+ 1.888) dont 4.273 en réanimation, soit un nouvel afflux de 486 personnes en une seule journée. Et 6.624 ont pu rentrer chez eux, dont 926 ces dernières 24 heures.

Le nombre de morts annoncé ne concerne que les patients décédés dans les hôpitaux et les véritables chiffres de mortalité ne sont pour l'instant pas connus. Grâce à un nouveau système de surveillance mis en place ce week-end, les autorités devraient pouvoir la semaine prochaine donner des chiffres de mortalité dans les établissements pour personnes âgées.

Edouard Philippe et olivier véran font le point lors d'une conférence de presse

Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran se sont exprimés lors d'une conférence de presse, au douzième jour de confinement en France. Edouard Philippe, qui a rappelé que « le combat ne fait que commencer», a expliqué que le nombre de cas avérés double «tous les trois à quatre jours».

Accompagné d'Olivier Véran mais également de Karine Lacombe, cheffe du service infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé et d'Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, le Premier ministre a affirmé que «les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les quinze derniers jours qui viennent de s'écouler ». Il a détaillé le plan du gouvernement, en expliquant notamment que l'objectif était de mettre à disposition 14.000 lits en réanimation, contre 5.000 actuellement.

Le ministre de la Santé est quant à lui revenu sur le problème des Ehpad, en affirmant : «Je demanderai aux établissements de type Ehpad de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'Ehpad dans les chambres».

La France commande plus d'un milliard de masques à la Chine

La France a commandé «plus d'un milliard» de masques notamment à la Chine pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a indiqué samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran. «Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur notre territoire», a-t-il ajouté en rappelant que la France a besoin de 40 millions de masques par semaine et que les entreprises françaises sont capables de produire plus de 8 millions de masques par semaine.

«Aucun pays au monde ne fait face à sa demande de masques actuellement», a affirmé le ministre de la Santé. Puis d'ajouter : «Nos réserves ne sont pas infinies».

Un objectif de 50.000 tests classiques et 30.000 tests rapides d'ici à la fin du mois d'avril

«La France a passé une commande pour 5 millions de tests rapides qui permettront d'augmenter nos capacités de dépistage de l'ordre de 30.000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60.000 au mois de mai et plus de 100.000 tests par jour au mois de juin», a indiqué Olivier Véran. Ils s'ajouteront aux «50 000 tests» classiques qui seront réalisés chaque jour «d'ici la fin du mois d'avril», contre 12.000 actuellement.

L'Espagne arrête toute activité économique non essentielle, la russie ferme ses frontières

L'Espagne, deuxième pays comptant le plus de morts du Covid-19 dans le monde, va mettre à l'arrêt toute ses activités économiques «non essentielles» durant deux semaines afin de lutter contre le coronavirus, a annoncé samedi le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

«Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les deux prochaines semaines», a déclaré M. Sanchez, suivant ainsi l'exemple de l'Italie, pays le plus touché dans le monde par la pandémie. Le bilan s'alourdit dans le pays avec 832 morts ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre total de décès à 5.690.

Selon un décret du gouvernement, la Russie «va temporairement restreindre le trafic» de tous ses postes-frontières routiers, ferroviaires et maritimes à l'entrée et à la sortie à partir de lundi minuit.