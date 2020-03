Coronavirus : un père et sa fille meurent à 24 heures d’intervalle en Angleterre

Un triste enchaînement. Sudhir Sharma, un officier d'immigration de 61 ans, est mort mercredi à Londres du covid-19. Sa fille de 33 ans est décédée le lendemain.

Agent à l'aéroport Heathrow de Londres, Sudhir Sharma était apprécié par ses collègues. «C'est une grande tragédie. C'était un homme absolument merveilleux. Tous les agents du services d'immigration en parlent», a témoigné un collègue dans le Sun.

Pour les autorités, il n'aurait pas été contaminé à l'aéroport, où il ne s'était pas rendu depuis le 7 janvier. Depuis plusieurs années, Sudhir Sharma souffrait de problèmes de santé qui l'obligeaient à s'absenter régulièrement.

UN DRAME FAMILIAL

On ignore si Sudhir et sa fille Pooja, s'étaient vus et contaminés. Mais Pooja aurait été prise en charge trois jours à l'hôpital, en raison du covid-19, avant de décéder ce jeudi. Pharmacienne de 33 ans, elle travaillait à l'hôpital d'Eastbourne, dans le comté du Sussex, au Sud de Londres.

Le père, Sudhir, laisse une veuve. «Nous sommes inquiets que sa femme ne puisse assister aux funerailles en raison des règles de distanciation sociale. C'est si terrible» s'est attristé un proche de la victime au Sun.