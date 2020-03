Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 30 mars

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

418 personnes mortes en France ces dernières 24 heures, pour 3.024 au total

La barre des 3.000 décès à l'hôpital (3.024) a été franchie lundi 30 mars en France, dont 418 enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation en nombre sur une journée depuis le début de l'épidémie, selon le bilan mis en ligne par le gouvernement.

Le nombre total de personnes hospitalisées est désormais proche de 21.000 (+1.592 depuis dimanche) dont un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce jour 5.056 patients.

Pour la région Ile-de-France, désormais la plus impactée et qui s'attend à un «pic» cette semaine, 954 décès ont été comptabilisés dans les hôpitaux (+147) et 1.792 personnes ont été placées en réanimation (+124); 597 nouveaux patients ont été hospitalisés portant leur nombre total à 7.689. Le Grand Est qui a été la première région fortement touchée, enregistre lundi soir 3.950 hospitalisations, dont 844 en réanimation et 917 décès à l'hôpital.

parlementaires et scientifiques favorables à la «prolongation du confinement»

Les députés et sénateurs qui composent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) publient lundi 30 mars un rapport détaillé sur la situation de la France face au coronavirus, évoquant les issues possibles à la crise. Pour cela, ils ont consulté six éminents scientifiques, dont Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

D'une part, le pic de l'épidémie reste encore devant nous, car le ralentissement du nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le pays grâce au confinement «ne sera visible que début avril». Et alors que ces parlementaires estiment «qu'aucun vaccin ne sera disponible avant 12 à 18 mois», le rapport pointe ainsi les divergences des scientifiques : «Ils ne s'accordent pas sur la durée de l'épidémie : 1 à 3 mois pour certains, jusqu'à 6 ou 8 mois pour d'autres, en fonction de l'appréciation qu'ils ont de l'efficacité des mesures d'endiguement.»

Pire, «d’autres avancent que sans éradication globale, peu probable en l’absence de vaccin, l’épidémie ne s’éteindra pas et sera toujours présente à l’hiver prochain.» Ainsi, dans le doute, l'OPECST donne la priorité au principe de précaution : «Tous ces éléments incitent à la prudence et à la prolongation du confinement.»

Les JO de Tokyo reportés du 23 juillet au 8 août 2021

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, soit quasiment un an pour jour pour jour après la date initialement prévue, ont annoncé lundi les organisateurs. «Les Jeux olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. Les Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre», a déclaré le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori lors d'une conférence de presse à Tokyo annoncée en dernière minute.

Quelques heures auparavant, M. Mori avait déclaré qu'il prévoyait que le Comité international olympique (CIO) annonce les nouvelles dates des Jeux dans le courant de cette semaine. Cependant la date du 23 juillet 2021 avait déjà fuité dans les médias japonais. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision du report historique des Jeux, - qui devaient initialement s'ouvrir le 24 juillet 2020 -, à la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale.

En confinement, l'empreinte carbone des Français diminue

Restrictions de sortie, commerces et restaurant fermés... Le confinement bouleverse les habitudes de consommation des Français. L’application Greenly, qui mesure l’empreinte carbone des utilisateurs en fonction de leurs relevés bancaires, a étudié les conséquences de la première semaine de confinement. L’empreinte carbone des Français a diminué de 62 %.

Le poste de consommation qui enregistre la plus forte baisse est celui des transports. C'est aussi le secteur qui génère le plus d'émissions de carbone, avec douze tonnes de CO2 émis annuellement en moyenne par les Français.

Autre poste de dépense connaissant une baisse : l’alimentation. L’empreinte liée aux achats alimentaires en supermarché ne baisse que de 10%, tandis que celle de la restauration a chuté de 94% lors de la première semaine de confinement. À l’inverse, l'empreinte liée aux achats en ligne a augmenté de 2,5% en moyenne depuis de début du confinement, et de 15% chez les personnes de plus de 40 ans.

Le roi de Thaïlande se confine avec 20 femmes dans un hôtel de luxe en Allemagne

Alors que l'état d'urgence a été instauré en Thaïlande, où le coronavirus a contaminé plus de 1.500 personnes et fait 7 morts, le roi du pays, Rama X, a décidé d'aller se confiner dans un hôtel de luxe en Allemagne, en compagnie d'un harem de 20 femmes, provoquant l'ire de nombreux Thaïlandais.

Maha Vajiralongkorn de son vrai nom a même privatisé tout l'établissement, un hôtel quatre étoiles situé dans la station de ski de Garmisch-Partenkirchen en Bavière, pour son harem et ses dizaines de domestique. Le mystère demeure toutefois sur la présence de l'épouse du roi, la reine Suthida.