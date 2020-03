En confinement, l'empreinte carbone des Français diminue de 62%

Depuis presque deux semaines, les Français sont en confinement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Une étude montre que l’empreinte carbone liée à la consommation des Français a chuté de 62% prendre la première semaine de confinement.

Restrictions de sortie, commerces et restaurant fermés... Le confinement bouleverse les habitudes de consommation des Français. L’application Greenly, qui mesure l’empreinte carbone des utilisateurs en fonction de leurs relevés bancaires, a étudié les conséquences de la première semaine de confinement sur les dépenses sur un échantillon de 500 personnes*. La consommation a diminué de 50 % en termes monétaires, et l’empreinte carbone des Français a diminué de 62 % précise Greenly.

Le poste de consommation qui enregistre la plus forte baisse est celui des transports. C'est aussi le secteur qui génère le plus d'émissions de carbone, avec douze tonnes de CO2 émis annuellement en moyenne par les Français. «L’impact carbone de l’essence, qui représente habituellement 10% des émissions des Français, chute de plus de 83% par rapport à la moyenne hebdomadaire du début 2020. Il y a en moyenne deux fois moins de pleins à la station depuis le 16 mars» analyse Greenly. L’impact carbone de l’aviation a quant à lui diminué de 94% depuis le 16 mars par rapport à la moyenne hebdomadaire de 2020. Le nombre d’achats de vols a été divisé par cinq. Les transports en commun (bus, train, covoiturage) connaissent aussi une forte baisse dans les dépenses des Français, de l'ordre de 80%.

Autre poste de dépense connaissant une baisse : l’alimentation. L’empreinte liée aux achats alimentaires en supermarché ne baisse que de 10%, tandis que celle de la restauration a chuté de 94% lors de la première semaine de confinement. À l’inverse, l'empreinte liée aux achats en ligne a augmenté de 2,5% en moyenne depuis de début du confinement, et de 15% chez les personnes de plus de 40 ans.

Pour Alexis Normand, directeur général et co-fondateur de Greenly, si l'on ne peut se réjouir d'une baisse des émissions dans de pareilles circonstances, «cette crise sanitaire est l’occasion de réfléchir à l’après, et aux moyens de construire un monde plus éco-responsable qui ne nous prive pas de notre liberté.» Le confinement pourrait être l'occasion d'apprendre à vivre autrement et à consommer différemment.

* Étude réalisée sur un échantillon représentatif de 500 utilisateurs de l’application Greenly, disponible sur iOS, âgés entre 18 et 75 ans, et qui ont consenti à ce que leurs données d’empreinte carbone puissent être utilisées de façon agrégées et anonymes.