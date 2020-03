Coronavirus : les vétérinaires prêtent des respirateurs aux personnels soignants

Alors que les soignants font face à une pénurie de respirateurs utilisés pour les cas les plus graves de coronavirus, plusieurs écoles et cliniques vétérinaires ont décidé de leur prêter main forte en cédant une partie de leur matériel.

Un élan de solidarité naturel de la part des vétérinaires, dont certains appareils sont parfaitement adaptés à des opérations effectuées sur les hommes. «Sauver des vies humaines passe avant tout, donc si on peut aider, on le fait. À partir du moment où l'on nous demande de l'aide pour des choses que l'on peut apporter, la question ne se pose même pas. On prête le matériel immédiatement», a expliqué un vétérinaire selon des propos rapportés par Franceinfo.

Utilisés pour pallier le manque d'autonomie des poumons défaillants, les respirateurs artificiels sont indispensables pour certaines opérations sur les hommes, comme sur les animaux. A l'heure actuelle, la France dispose d'environ 30.000 respirateurs, alors que la plupart des fabricants sont en rupture de stock.

Les vétérinaires appelés en renfort

En pleine crise épidémique, près de 4.000 vétérinaires (en activité ou jeunes retraités) ont répondu à l'appel de l'Ordre national des vétérinaires en rejoignant la réserve sanitaire mise en place par le gouvernement.

«Il s'agirait probablement d'aider à la régulation téléphonique dans les centres d'appel, mais d'autres missions pourraient aussi être confiées», peut-on lire dans le communiqué.