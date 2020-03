Gérald Darmanin lance un appel aux dons pour les entreprises

Le ministre de l’Action et les Comptes publics en appelle à la solidarité des Français. Pour venir en aide aux entreprises qui souffrent des conséquences des mesures de confinement, le gouvernement va lancer une plate-forme de dons en ligne, via laquelle les citoyens pourront apporter leur contribution.

«Beaucoup de particuliers ou d’entreprises nous demandent comment participer et nous aider. Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire prochainement», explique le ministre dans les colonnes du Figaro.

La Direction générale des finances publiques a mis en place le fameux «fonds de solidarité» d’un milliard d’euros, qui permettra de verser jusqu’à 1.500 euros de primes pour les indépendants et les patrons des TPE. Ce fonds est opérationnel dès ce mardi 31 mars, confirme le ministre. Mais si les compagnies d’assurances se sont engagées à participer à hauteur de 200.000 euros pour ce fonds, l’argent n’a pas encore été reçu par le gouvernement, et c’est pour cela que Gérald Darmanin lance cet appel aux dons.

Pourront bénéficier de ce fonds toutes les entreprises qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires par an, et qui ont subi une baisse d’activité de 70% en mars ou une fermeture administrative. Le ministre annonce également le prolongement de cette aide pour le mois d’avril, et le seuil de perte de chiffre d’affaires passe de 70% à 50%.

Pour faire face à la crise économique induite par la propagation du coronavirus, un plan de 45 milliards d’euros a été voté pour venir en aide aux petites entreprises. Ce plan prévoit notamment, en plus de ce fonds de solidarité, le report des échéances de paiement des cotisations sociales pour les entreprises et les travailleurs indépendants.