Qui sont les membres de l'équipe du Professeur Didier Raoult ?

Devenu une figure contestée de la lutte contre le coronavirus, le Pr. Didier Raoult , directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) à Marseille, a décidé de révéler les visages de ceux qui travaillent à ses côtés. Dans une vidéo, il présente les membres de son «Etat-major».

Philippe Parola

Médecin interniste et infectiologue, Philippe Parola est le chef du service des maladies infectieuses de l'IHU. Didier Raoult le présente comme celui qui «prend en charge une grande partie des malades».

Yolande Obadia

Elle est la présidente de la Fondation Méditerranée Infection qui «a pour objectif de condenser les moyens de lutte contre les maladies infectieuses». Dans le travail de l'IHU contre le coronavirus, elle est en charge de la logistique, de la saisie des données et du lien avec les partenaires

Philippe Colson

Expert de la microbiologie, Philippe Colson supervise toutes les «PCR» (polymerase chain reaction), c'est à dire les tests de diagnostic du Covid-19. Il dirige l'ensemble des examens biologiques en laboratoire.

J'en profite pour remercier tous ceux qui s'engagent à l'IHU : personnels de soin, de recherche de sécurité, administratif. Vous faites un beau travail. https://t.co/IZaLOA26nF — Didier Raoult (@raoult_didier) March 31, 2020

Philippe Brouqui

Infectiologue, il est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de La Timone à Marseille, mais aussi le «coordinateur de l'ensemble du pôle». Selon Didier Raoult, Philippe Brouqui est également «en relation directe avec le ministère» pour tout ce qui concerne les «essais et stratégies thérapeutiques».

Bernard La Scola

Virologue, il a «isolé plus de 600 virus» dans le cadre de l'épidémie, selon le Pr. Raoult. Bernard La Scola a mené les tests de sensibilité aux antiviraux qui ont conduit l'équipe de l'IHU à privilégier l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans le traitement des malades atteints de Covid-19.

Philippe Gautret

Dans la lutte contre l'épidémie, Philippe Gautret est chargé des cohortes de patients. C'est lui qui analyse les données récoltées et met en forme les tests statistiques.

Florence Fenollar

Florence Fenollar est professeure de microbiologie et directrice du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clin) de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Au sein de l'équipe, elle se charge d'informer et de répondre aux questions «des gens affolés par cette épidémie», selon les mots du Pr. Raoult.

Matthieu Million

Matthieu Million est le chef de service de l'hôpital de jour de l'IHU. Il a donc la responsabilité de la prise en charge des patients qui se présentent, notamment dans le cadre de l'épidémie de coronavirus.

Hervé Tissot-Dupont

Spécialiste en santé publique ainsi qu’en maladies infectieuses et tropicales, Hervé Tissot Dupont est médecin de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Dans cette équipe, il organise les consultations et s'assure du rendu des résultats des prélèvements. Selon Didier Raoult, il voit défiler «plus de 800 personnes par jour».

Retour sur les dernières données scientifiques autour du Coronavirus, avec le Professeur Didier Raoult#Chloroquine #Coronavirus #Covid19https://t.co/LGHkS0yzxv — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) March 24, 2020

Jean-Christophe Lagier

Il dirige le service d'hospitalisation de maladies infectieuses et tropicales et gère ainsi l'ensemble des malades infectés par le coronavirus admis à l'IHU. Avec Philippe Parola, il assure la continuité des soins, en faisant en sorte qu'un tiers des patients soit réaffecté dans d'autres services lorsqu'ils ne sont plus contagieux.

Pierre-Edouard Fournier

Médecin biologiste, il dirige la plate-forme de diagnostic moléculaire de l'IHU. Dans la lutte contre le coronavirus, son rôle est d'assurer «la sécurité» de «l'ensemble des patients et des soignants», notamment en fournissant les équipements nécessaires et le matériel de test.

Michel Drancourt

Le Pr. Didier Raoult le présente comme «le plus ancien de [ses] collaborateurs», avec qui il travaille «depuis 35 ans». Michel Drancourt est un spécialiste du diagnostic de laboratoire des infections, et au sein de cette équipe il intervient justement dans la réorganisation quasi quotidienne du laboratoire, pour faire face aux besoins, sans cesse en augmentation.

Jean-Marc Rolain

Ce spécialiste des antiinfectieux, antibactériens comme antiviraux, teste et étudie différentes molécules afin de déterminer lesquelles sont potentiellement utiles, «dans des conditions de soins immédiats», pour lutter contre le coronavirus.

Andreas Stein

Médecin biologiste et chef de service, Andreas Stein assure la fluidité du flux permanent des patients, aux entrées comme aux sorties. Il gère notamment la disponibilité et l'attribution des lits.

Yanis Roussel

En charge des relations presse, il est l'intermédiaire entre les médias et l'équipe du Pr. Raoult.