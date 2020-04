Un simulateur pour calculer votre taxe d'habitation 2019

Alors que 80 % des foyers bénéficient de la suppression progressive de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale, certains Français se demandent s'ils vont continuer à la payer en 2020 (au titre de l'année 2019, NDLR). Pour les aider à y voir plus clair, l'administration fiscale a mis en ligne un simulateur.

Disponible directement depuis le site impots.gouv.fr, il suffit, pour cela, de renseigner quatre critères spécifiques.

Le premier consiste à indiquer le revenu fiscal de référence 2017. Comme le précise la direction générale des Finances publiques, si les contribuables connaissent déjà leur revenu fiscal de référence 2018, ils peuvent très bien le renseigner dans la case «Revenu fiscal de référence 2017» pour avoir leur estimation.

Pour rappel, le revenu fiscal de référence est indiqué sur la page de garde du dernier avis d’impôt sur les revenus de l’année précédente.

Le deuxième critère qu'il faut donc renseigner est le nombre part(s). Une part fiscale est une unité représentative des personnes composant le foyer fiscal, servant au calcul de l’impôt.

Le troisième critère est, lui, optionnel, et consiste à indiquer le montant de la taxe d’habitation de l'année 2018.

La suppression de la taxe d'habitation maintenue, malgré le Covid-19

Enfin, dernière étape, les contribuables doivent répondre à une question : celle de savoir s'ils ont bénéficié de la réforme au titre de l'année 2018.

Une fois ces étapes franchies, il leur suffira de cliquer sur la touche «Calculer» pour obtenir le résultat.

Dans un entretien au Parisien publié le 27 mars dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics a tenu à rassurer les Français en confirmant que la baisse d'impôts sur le revenu de cinq milliards d'euros et la suppression de la taxe d'habitation seraient bien maintenues, et ce malgré la crise économique engendrée par l'épidémie de coronavirus.