Coronavirus : Pourquoi Paris ne désinfecte pas ses rues (pour l'instant)

Alors que certaines villes ont décidé de désinfecter leurs rues pour espérer lutter contre le coronavirus, Paris s'y refuse, malgré les demandes de certains élus. Et pour cause, l'efficacité de cette mesure est loin d'avoir été prouvée.

L'Agence régional de santé (ARS) d'Ile-de-France a en effet jugé que «l’aspersion de javel ou autre désinfectant est inutile», selon un courrier transmis le mercredi 1er avril par la mairie de Paris. En raison de «la faible persistance du virus sur les surfaces» et de «l’obligation générale de confinement», l'ARS estime que «la charge virale dans l’environnement doit être considérée comme négligeable».

Une position notamment reprise par Cédric Villani, en tant que co-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :

Il n'existe pas de preuve scientifique que la désinfection des rues à Paris serait positive. On ignore les conséquences que cela aurait sur la santé et l'environnement! Éventuellement nettoyer des objets exposés (poignées de porte). Surtt, se laver les mains, garder ses distances — Cédric Villani (@VillaniCedric) April 1, 2020

Paraissant donc peu efficace, la désinfection présente aussi le problème d'être «dangereuse pour l'environnement», pointe l'Agence. La javel ou les autres produits utilisés risquent en effet de ruisseler dans les nappes phréatiques et les cours d'eau.

Le dernier mot reviendra au Haut Conseil de la santé publique (HCSP), censé se prononcer dans les tout prochains jours, après une étude internationale sur la question.

Et la mairie de Paris ne ferme pas la porte à un changement de doctrine. «Si on identifie un produit efficace et utile, nous nous sommes mis en situation de l’appliquer rapidement», souligne jeudi 2 mars Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo.

Pas sûr que cela suffise à apaiser les ardents défenseurs de la désinfection des rues, à l'image de Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement :

Pourquoi se priver d'expérimentations comme la désinfection des rues et d'un mobilier urbain soumis à de nombreux contacts quotidiens dans une ville aussi densément peuplée que Paris ? — Rachida Dati ن (@datirachida) April 2, 2020

Sur le modèle de la Corée du sud ou de la Chine, des villes françaises, telles que Nice ou Marseille, ont commencé à appliquer cette mesure. Mais outre Paris, plusieurs autres s'y opposent, comme Toulouse, Nancy, Lyon ou Grenoble.