Attention, une fausse carte montrant les étapes du déconfinement en France circule sur les réseaux sociaux

Alors que les Français sont confinés chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus, une fausse carte de France censée montrer région par région les étapes du déconfinement prévues par le gouvernement circule, ce lundi 6 avril, sur les réseaux sociaux.

Dans la soirée, Matignon a assuré que cette carte n'était absolument pas authentique. Tout comme la direction générale de la santé.

Sur cette carte, la France est découpée en trois zones, et à chacune correspondrait une date de sortie de confinement. Le 4 mai pour la Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur), le 11 mai pour les Hauts-de-France , Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté) et enfin le 18 mai Ile-de-France, Grand-Est et Corse).

De nombreux éléments présents sur cette carte peuvent néanmoins révéler qu'il s'agit bien d'une supercherie. Tout d'abord, l'auteur de la carte serait la Drac des Hauts-de-France, soit la Direction régionale des affaires culturelle. Or ce service n'a aucunement les compétences pour prendre ce genre d'initiative.

Deuxième indice, le nom du ministère de la Défense apparaît sur le document. Cependant, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ce ministère a été rebaptisé en ministère des Armées.

Un déconfinement par étape

Toutefois, cette carte s'appuie sur les déclarations d'Edouard Philippe, tenues la semaine dernière devant la mission d'information à l'Assemblée nationale.

Lors de son audition, le Premier ministre avait prévenu : «Il est probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois, pour tout le monde».