Coronavirus : non, la vapeur d’eau ne désinfecte pas les masques en tissu

L'une des publications les plus partagées sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, affirme que placer un masque «quel qu'il soit» au-dessus d'une casserole d'eau bouillante pendant 15 secondes permet de le «décontaminer». Un procédé qui se révèle inefficace, voire dangereux pour son porteur.

En quelques jours, cette vidéo est devenue virale et a été échangée plus de 4.000 fois sur Facebook.

La personne ayant publié cette vidéo la première fois, explique que son époux est professeur en microbiologie, et qu'«il travaille sur la destruction des micro-organismes».

Leur recette pour désinfecter un masque contaminé par le Covid-19 est simple et accessible à tous : «Dans votre cuisine, prendre une casserole, mettre de l'eau, portez à ébullition, mettre le masque tenu par une fourchette, une baguette en bois, au raz de la casserole dans le nuage de vapeur pendant 15 secondes minimum. Cela permet réutiliser le masque rapidement après séchage».

Effet inverse : la vapeur fixe les résidus

Contactée par l'AFP, la cheffe de pharmacie de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre explique que la «vapeur ne lave pas, au contraire elle fixe les résidus sur les surfaces». Donc, au lieu de désinfecter son masque, le bain de vapeur fixe le virus dans les fibres du tissu.

Toutefois, il existe un moyen facile et accessible, et surtout efficace, de désinfecter son masque correctement. Il s'agit de le passer à la machine à laver à 60 degrés, le sécher et de le repasser avec un fer très chaud.