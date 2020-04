Non, cette vidéo ne montre pas Boris Johnson 4 jours avant son hospitalisation

De nombreuses copies de cette vidéo circulent depuis trois jours sur plusieurs réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Youtube et dans des groupes Whatsapp.

Devenue virale au Royaume-Uni, elle est accompagnée d’une légende qui prétend qu’elle montre le Premier ministre britannique Boris Johnson en train de faire ses courses quelques jours avant son hospitalisation à cause du CoVid-19 et ne respectant pas les gestes barrière. Il sort ensuite du magasin Milad Supermarket, situé sur Maida Vale à Londres, et discute avec des passants avant de repartir à vélo.

Cette vidéo date en réalité de l’époque où Boris Johnson était maire de Londres, entre 2008 et 2015.

Le vendeur lui demande d’ailleurs si la circulation va s’améliorer. Ce même vendeur lui rend la monnaie (à 39 secondes) avec un billet de 5 £ qui n’est plus en circulation depuis mai 2017.

Cette même année, la devanture du magasin a d’ailleurs été refaite. Cette vidéo est donc plus ancienne. Le propriétaire du magasin a même publié une vidéo pour expliquer que Boris Johnson était bien venu dans son magasin... mais il y a 7 ans.