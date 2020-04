Sous le coup d'un mandat d'arrêt, il est interpellé parce qu'il enfreint le confinement

Il se savait recherché et pensait pouvoir se payer le luxe de pavaner sans casque, sur un scooter sans plaque d'immatriculation dans le quartier Planoise de Besançon.

Ce même quartier de reconquête républicaine où il est suspecté d'être impliqué dans une série de règlements de comptes avec armes, sur fonds de trafic de drogue.

Considéré comme particulièrement dangereux, ce jeune homme, pas encore majeur et déjà enraciné dans la délinquance depuis ces douze ans, ne s'est pas départi de son sentiment d'impunité, jeudi 2 avril, quand il a été interpellé. Et cette arrestation, il la doit en partie au confinement.

Alors qu'ils patrouillaient dans la cité pour verbaliser les habitants qui sortaient de chez eux sans autorisation règlementaire, un équipage de sécurité publique reconnaît ce jeune circulant à scooter. Immédiatement, ils donnent son signalement et ce sont des CRS situé un peu plus loin qui parviennent à mettre fin à sa cavale. Surpris, le suspect est interpellé sans difficulté et commence par donner une fausse identité. C'était sans compter sur l'arrivée rapide de la BAC sur les lieux, dont les effectifs reconnaissent eux aussi le délinquant.

«une bonne coopération des services»

«Cela montre que même si les forces de l'ordre sont fortement sollicitées pour faire respecter le confinement, ça n'empêche pas les enquêtes aux longs cours de progresser», explique à CNEWS, le Commissaire divisionnaire Michel Klein, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. «Il s'agit du résultat d'une bonne coopération des services.»

Une arrestation qui intervient dans un contexte particulier qui a vu le quartier Planoise de Besançon marqué par 18 épisodes de règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants depuis le 24 novembre 2018. Une guerre entre deux bandes rivales qui a fait un mort et 13 blessés par balles.

Jusque là, malgré plusieurs vagues d'interpellations menées par les services de la police judiciaire et de la sureté territoriale de Besançon co-saisies, ce jeune homme avait toujours réussi à passer entre les mailles du filet.