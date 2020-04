Coronavirus : Comment mettre et enlever son masque sans se contaminer soi-même ?

Des précautions sont à prendre. Alors que le port du masque à l’extérieur pourrait être généralisé dans l’Hexagone pour limiter la transmission du Covid-19, comme le préconise l'Académie de médecine, voici comment mettre et enlever son masque sans risquer de se contaminer soi-même.

Avant de positionner son masque, il faut se laver minutieusement les mains à l’eau et au savon, ou avec du gel hydroalcoolique, pour ne pas contaminer son équipement de protection.

Ensuite, vérifiez que le masque est dans le bon sens, pour les masques chirurgicaux à usage unique, le côté coloré doit être à l’extérieur et la barrette d’ajustement vers le haut, en le saisissant uniquement par les élastiques ou par les lanières, selon les modèles.

Pour les masques avec élastiques, il vous suffit ensuite de les étirer et les mettre derrière les oreilles. Pour les masques avec lanières, il faut d’abord nouer celles du haut, puis pincer la barrette nasale pour limiter les fuites d’air. Après quoi vous pouvez nouer celles du bas et déplier le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, et le menton.

Une fois que le masque est en place, il est important de veiller à ne plus le toucher en le remontant et en le descendant notamment, car les mains peuvent potentiellement être souillées. Après usage, il faut retirer le masque en touchant uniquement les lanières ou les élastiques, mais jamais la partie extérieure du masque, qui peut être contaminée.

Enfin, jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée puis pensez à bien vous laver les mains. A noter que les masques réutilisables en tissu faits maison doivent être lavés en machine à 60°C après chaque utilisation.