Coronavirus : un drone pour désinfecter les rues de Cannes

Inédit en France. La ville de Cannes (Alpes-Maritimes) a annoncé une opération de désinfection de ses rues à l'aide d'un drone.

Ce drone nettoyeur doit opérer une «désinfection aérienne» du centre de la ville. Il s'agit d'une première en France.

«Un drone diffusera une solution désinfectante», précise la mairie, à base d'hypochlorite de sodium dilué à 0,5% contre 3% une désinfection terrestre. Soit de l'eau de javel diluée.

Selon nos confrères de France3, l'appareil sera épaulé au sol par un véhicule désinfectant et par deux agents équipés de pulvérisateurs.

«Favoriser l'apparition d'espèces résistantes»

Cependant, cette opération de désinfection intervient 5 jours après l'avis rendu par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), qui demande «de ne pas mettre en oeuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie», compte tenu de «l'absence d'argument scientifique de l'efficacité des stratégies de nettoyage spécifique et de désinfection de la voirie sur la prévention de la transmission SARS-CoV-2».

Avis : Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage spécifique ou désinfection de l’espace public https://t.co/RUbN4vpZIV #COVID19 #SARSCoV2 — HC santé publique (@hcsp_fr) April 7, 2020

Et dans un communiqué, le gouvernement «rappelle que l'usage massif de produits de désinfection en plein air à des effets, directs ou indirects, sur la santé et l'environnement» et «peut favoriser l'apparition d'espèces résistantes».