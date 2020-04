Coronavirus : et si le confinement en France devait durer 76 jours, comme à Wuhan ?

Après 76 jours d'isolement, la quarantaine a enfin été levée mercredi 8 avril à Wuhan, la métropole du centre de la Chine d'où est partie la pandémie de coronavirus. Qu'en serait-il en France si le confinement devait durer autant de temps ?

Entamé le 17 mars à midi, il s'achèverait alors le 1er juin, comme l'a calculé le site de statistiques Statista. Il ne s'agit bien sûr que d'une date hypothétique, ne prenant pas en compte la phase de déconfinement, qui ne fait que débuter à Wuhan.

Par ailleurs, la date de fin de quarantaine en France ne dépend pas de ce qui se fait dans les autres Etats, mais de la situation épidémique à l'intérieur du pays. L'Elysée a d'ores à déjà indiqué mercredi que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril, sans donner de date précise. Emmanuel Macron pourrait en dire plus ce lundi 13 avril, lors d'une nouvelle allocution télévisée, la quatrième depuis le 12 mars.

Si la quarantaine devait durer 76 jours, comme à Wuhan, les deux pays européens qui ont mis en place le confinement avant la France, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne, verraient leur bouclage être levé respectivement le 25 et le 29 mai. Comme pour l'Hexagone, cette libération surviendrait début juin seulement pour la Belgique (2 juin), la ville de New York (6 juin), le Royaume-Uni (7 juin) et l'Inde (8 juin).

Non incluse dans l'infographie de Statista, la Californie sortirait de son confinement le 3 juin dans le cas où elle imiterait Wuhan. Ce serait le 4 juin pour le Maroc et l'Argentine, le 9 juin pour la Nouvelle-Zélande, ou encore le 10 juin pour l'Afrique du Sud.