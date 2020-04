Vidéo : à Rennes, un homme marche dans la rue recouvert de 150 attestations de déplacement

La performance artistique de Maxime Matthys n'est pas passée inaperçue. Après s'être recouvert le corps entier d'attestations de déplacement dérogatoire, l'artiste belge a déambulé dans les rues de la ville de Rennes.

Il s'agissait d'une performance artistique, ayant pour titre «Sortez couverts».

Elle a été réalisée dans le cadre légal du confinement et vise à questionner la situation actuelle.

En effet, Maxime Matthys est sorti de son domicile pendant moins d'une heure, et à moins d'un kilomètre de son domicile, situé dans le centre-ville de Rennes.

Afin de réaliser cette performance, l'homme s'était confectionné un costume, constitué de plus de 150 attestations, dûment remplies pour sa sortie. Bien qu'amusés, trois policiers ont tout de même demandé à Maxime Matthys de se débarrasser de son déguisement. «Ils m'ont dit qu'ils pourraient me verbaliser, mais j'étais en règle et ça s'est plutôt bien passé, sauf qu'ils m'ont obligé à détruire mon costume», a-t-il raconté. Il a donc été obligé de jeter son déguisement à la poubelle devant les policiers.

La vidéo de sa performance a déjà été visionnée plus de 23.000 fois.