Qu'est-ce que le «RER Vélo», 650 km de pistes cyclables envisagées pour le déconfinement ?

Afin d'encourager la pratique de la bicyclette au moment du déconfinement, la région Ile-de-France a annoncé mercredi 22 avril qu'elle allait soutenir la mise en place du Réseau Express Régional Vélo, aussi appelé «RER Vélo».

Le conseil régional «s'engage à financer à 60%, jusqu'à 300 millions d'euros», pour accélérer la création de ces 9 itinéraires sécurisés reliant les grands pôles d'Ile-de-France. Cela représentera au final 650 km de pistes cyclables jusqu'à Mantes (78) Versailles (78), Melun (77) ou encore Villiers-le-Bel (95) et Pontoise (95).

Dans un premier temps, des pistes provisoires devraient être matérialisés sur des boulevards ou des voies rapides par des plots et des peintures provisoires. L'idée est de les mettre rapidement en place pour que le maximum de Franciliens puissent prendre leur bicyclette pour se rendre au travail.

Une Île-de-France où tout le monde peut se déplacer à vélo: voilà l'objectif du réseau express régional #RERV que nous dévoilons. On a des routes pour les et rails pour les, il faut maintenant un réseau vélo.



Site https://t.co/7phHTvS3Ud



Livret https://t.co/ziZn5pKSBW

pic.twitter.com/OXKnSDEj51 — Collectif Vélo Île-de-France (@VeloIdF) January 11, 2020

Les autorités souhaitent en effet pallier à la réduction prévue du trafic des transports en commun, ainsi qu'éviter le recours massif à la voiture individuelle.

Ce RER Vélo a été imaginé par trente-trois associations membres du «Collectif Vélo Ile de France» et dévoilé le dimanche 12 janvier. «Les cyclistes ont besoin d’infrastructures de qualité connectées les unes aux autres», peut-on ainsi lire dans un livret publié par le Collectif, qui évoquait «un réel besoin pour les Franciliens», et «une vraie solution» face à la saturation des routes et des transports de la région.

Ensemble, elles dénoncent surtout la difficulté de se déplacer à vélo dans la région. Une pratique qui relève – selon elles – «encore du parcours du combattant, faute d’aménagements sécurisés et continus». Et ce, alors que de plus en plus de Franciliens affichent leur ambition de se mettre au vélo et d'en faire son premier moyen de transport, pour se rendre au travail notamment.

Est-ce vraiment réalisable ? Oui, affirme le Collectif, qui assure que le «RER V» comprend déjà «45 % d’aménagements cyclables sécurisés (pistes ou voies vertes), dont une partie peut d’ores et déjà être intégrée à un réseau sécurisé». Plus que 55 % restants donc, pour un budget estimé à 500 millions d'euros, «soit 2 % du budget du Grand Paris Express» rappelle-t-il.

Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), s'était déjà montrée intéressée lors de la publication du projet il y a quelques mois, faisant notamment voter un vœu en faveur de sa création au conseil d'administration d'IDFM.