A partir de ce vendredi, les propriétaires de chevaux peuvent de nouveau s'occuper de leurs animaux

Tous les propriétaires de chevaux sont de nouveau autorisés par le gouvernement, à aller nourrir, soigner ou entraîner leurs animaux en pension dans les centres équestres.

Pour cela, ils doivent cocher le motif familial impérieux dans l’attestation de déplacement. «Ces déplacements sont autorisés si les centres équestres ne peuvent pas assurer eux-mêmes la totalité des soins», rappelle le ministère de l’agriculture. Pour autant, les structures équestres demeurent fermées au public, le décret du 23 mars 2020 étant toujours en vigueur.

Dans son communiqué, le ministère rappelle en outre que «toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale adaptées à la configuration des lieux pour leurs employés et les propriétaires présents» doivent toujours être appliquées.

Concernant les chevaux de course, les pur-sang et les trotteurs pourraient reprendre le chemin des hippodromes en mai, mais à huis clos, avaient annoncé mardi 14 avril les sociétés organisatrices France Galop et LeTrot.

«Les Sociétés Mères discutent avec les autorités gouvernementales afin d’étudier un retour de l’activité des courses à huis clos le plus tôt possible, comme c'est le cas dans certains pays», ont-elles indiqué dans un communiqué commun.