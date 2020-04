Le coronavirus pourrait favoriser le diabète

Une nouvelle étude, menée par des chercheurs australiens, a révélé qu'il existe des preuves que le Covid-19 pourrait provoquer le diabète chez des adultes en bonne santé.

Les personnes âgées australiennes atteintes de diabète courent également un risque accru de coronavirus , selon une étude publiée vendredi.

Le co-auteur et professeur à l'Université Monash, Paul Zimmet, a déclaré que les enfants diabétiques ne couraient aucun risque à condition de bénéficier de soins adéquats, rapporte SBS News.

L'étude - d'un panel international d'experts médicaux et publiée dans le journal médical The Lancet - a déclaré qu'elle n'avait pas confirmé que le Covid-19 induisait forcément le diabète, mais qu'il existait des preuves que cela pourrait être le cas.

Des symptômes diabétiques sévères

Des experts médicaux italiens ont signalé des symptômes diabétiques sévères chez des personnes sans antécédents, après avoir été hospitalisées pour un coronavirus.

«Les nouveaux cas devraient en fait être testés pour s'assurer qu'ils n'ont pas de diabète, car cela aggraverait le pronostic», a déclaré le professeur Zimmet.

Ce dernier a souligné que le virus pourrait endommager le pancréas, provoquant le diabète lorsque le corps d'un patient était incapable de produire suffisamment d'insuline.

«Ils ont découvert que ces personnes avaient en fait besoin de doses massives d'insuline, ce qui suggère que le corps devient résistant», a-t-il déclaré.

Le diabète est le résultat de l'incapacité du corps à produire suffisamment d'insuline, qui contrôle la glycémie et les niveaux de graisse.

Prendre des précautions supplémentaires

Le professeur a déclaré que les personnes atteintes de diabète devraient prendre des précautions supplémentaires pour se protéger des infections et que les médecins devraient tester le diabète chez les nouveaux patients.

«Ce sont les personnes âgées en particulier atteintes de diabète de type 2 qui ont le plus de risques de mourir», a déclaré le professeur Zimmet. «Ce sont des gens qui ont d'autres pathologies comme les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et d'autres sortes de comorbidités.»

L'étude a révélé que les personnes atteintes de diabète couraient un risque 50% plus élevé de mourir d'un coronavirus, et que les diabétiques de type deux, plus âgés, étant plus en danger.

Le professeur Zimmet a déclaré que le 12 avril en Australie, 20% des 752 patients hospitalisés pour un coronavirus souffraient de diabète. Les mesures de distanciation sociale les éloignaient de leur médecin au moment où ils avaient besoin que leur glycémie soit étroitement surveillée.

«On dit aux gens de rester à la maison et ils ont peur d'aller chez le médecin au cas où ils attraperaient le virus», a-t-il dit.

Les diabétiques de type un étaient moins à risque que les diabétiques de type deux adultes, qui représentaient environ 85% des cas de diabète en Australie.