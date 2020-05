Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 3 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

135 MORTS CES DERNIÈRES 24 HEURES, SOIT 24.895 MORTS RECENSÉS EN FRANCE

La France compte aujourd'hui 24.895 décès causés par le coronavirus depuis le 1er mars dernier. En 24 heures, 135 morts ont été répertoriées dans le pays, soit un des chiffres les plus bas depuis le début de l'épidémie. Cependant, les chiffres sont toujours plus faibles les dimanche car les données sont plus difficilement communiquées les week-ends. Un léger rebond est donc à prévoir demain.

En Italie, alors que le déconfinement débute demain, l'on a compté 174 morts en 24 heures. Cela en fait le plus faible bilan depuis la mise en place des mesures de restrictions des déplacements. En tout, 4,4 millions de salariés devraient retrouver le chemin du travail demain. Aux Etats-Unis en revanche, qui restent le pays le plus touché, les chiffres faisaient mention de 66.385 décès pour 1.133.069 cas.

Vers un report des municipale en septembre

Selon les informations du Journal du Dimanche, un projet de loi reportant les élections municipales au 27 septembre et au 4 octobre aurait été soumis au Conseil d'Etat. Seules les communes qui n'ont pas élu leur maire au premier tour seraient concernées.

Le maintien du second tour des élections municipales le 21 juin prochain semble plus que jamais compromis. «Nous pensons qu'il serait difficile de tenir les élections au mois de juin», confiait Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, à France 3 le 19 avril dernier. «L'AMF (Association des maires de France) demande à ce que ce soit fin septembre, alors je ne sais pas si ce sera fin septembre ou octobre mais en tout cas le réalisme conduit à ce que ça soit sûrement après l'été», poursuivait-elle.

D'après le JDD, un projet de loi allant dans ce sens, qui «retient les dates des 27 septembre et 4 octobre», aurait été «officieusement transmis au Conseil d'Etat». Les plus de 30.000 communes qui ont d'ores et déjà élu leur maire au mois de mars dernier ne seront pas concernées, tandis que les 4.779 autres devront réorganiser les deux tours.

L'application StopCovid disponible fin mai ?

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a affirmé dimanche avoir «bon espoir» que l'application controversée de suivi numérique (traçage) StopCovid soit prête fin mai, début juin.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait confirmé samedi que StopCovid ne serait pas «disponible» le 11 mai et que si elle «devait voir le jour (...) il y aurait un débat spécifique au Parlement». Ce débat est «légitime» selon Sibeth Ndiaye, «parce qu'il y a évidemment des inquiétudes, des questionnements sur le respect des libertés publiques».

La porte-parole a rappelé que cette application pouvait être «utile» en «complément des enquêtes sanitaires qui seront menées par les brigades sanitaires pour remonter les chaînes de contamination». «Quand vous êtes en contact dans le métro ou dans un commerce avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas donner son nom» aux enquêteurs sanitaires, a-t-elle expliqué. Les acteurs clé du projet, Orange et Capgemini, avaient indiqué jeudi que l'application devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai.

Un plan de licenciement chez Rolls-Royce



Le groupe industriel britannique Rolls-Royce envisage jusqu'à 8.000 suppressions de postes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie de coronavirus, d'après une source proche du dossier jointe dimanche par l'AFP.

Cela représenterait environ 15% de la main-d'oeuvre pour le fabricant de moteurs d'avions, dernière retombée en date de la profonde crise du secteur de l'aviation. «L'impact du Covid-19 est sans précédent. Nous avons pris des mesures rapides pour augmenter nos liquidités, réduire drastiquement nos dépenses (...). Mais nous aurons besoin d'aller plus loin», a pour sa part indiqué un porte-parole du groupe, précisant que des discussions étaient en cours avec les syndicats et que les décisions sur les emplois devraient être annoncées d'ici fin mai.

Les coupes envisagées chez Rolls-Royce font suite à l'annonce de 3.000 licenciements au sein de la compagnie irlandaise Ryanair vendredi et de 12.000 pour British Airways. Virgin Atlantic dit également lutter pour sa survie et a demandé, jusqu'à présent en vain, l'aide du gouvernement.

Bob Sinclar annule son concert prévu à l'Arc de Triomphe