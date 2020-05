Avec le hashtag #jamaissansmonmasque, des médecins militent pour le port du masque généralisé

Pour lutter contre la propagation du virus, des médecins ont lancé une opération de promotion de port du masque en population. Qu'il s'agisse des transports en commun où son port est déjà obligatoire, dans les commerces, au travail ou lors d'un dîner chez un ami, un collectif de professionnels de santé veut alerter sur la nécessité d'arborer ces tissus filtrants sur le visage pour se protéger.

Sur une page de blog, les collectifs médecins du 22 et «Stop postillons» ont invité les Français à relayer cette opération en publiant sur les réseaux sociaux une photo d'eux avec un masque en mentionnant le hashtag #Jamaissansmonmasque, dimanche 10 mai. Les participants doivent ajouter ces mots, résumant l'utilité de ce geste : «Quand je mets un masque, je me protège, je te protège». L'opération est parrainée par Estelle Denis.

Sur Twitter, les médecins ou les soignants sont nombreux à avoir partagé le message. A commencer par le docteur Gomi, un des médecins généralistes à l'origine de l'appel qui milite en faveur de la généralisation du port du masque.

#JamaisSansMonMasque Les médecins généralistes pour le port de masque en lieux clos et en cas de foule ; soutenez en prenant une photo masqué et en relayant ce hashtag et la phrase "je porte un masque, je me protège, je te protège" merci @DenisEstelle https://t.co/vAKLY9CDsY pic.twitter.com/GH4WlycvD5 — Le Flohic (@DrGomi) May 10, 2020

#JamaisSansMonMasque



Je porte un masque, je nous protège pic.twitter.com/Kff9l2B4LJ — Doc 3C (@3cDoc) May 10, 2020

#JamaisSansMonMasque Le masque te protège mais il protège aussi les autres.... Parce que nul ne sait quand il sera contaminé et contagieux!



Et en cas de photo de groupe... RÉFLÉCHISSEZ : On garde le masque et la distance! Suivez mon regard! pic.twitter.com/DFY352sKUO — Dr Legrand Bertrand (@bdLegrand) May 10, 2020

#JamaisSansMonMasque



Quand je mets un masque, je me protège, je te protège.





Pour en fabriquer, pour savoir l’utiliser, le collectif @SPostillons a regroupé une mine d’informations, accessibles à tout le monde ! #MonMasqueTeProtege pic.twitter.com/wy8ftEdtqc — Pétronille (@DrePetronille) May 10, 2020

Mais il a aussi été repris et relayé par des élus comme David Lisnard, le maire de Cannes, ou Jean Rottner, président de la région Grand Est et 1er adjoint au maire de Mulhouse.

Déconfinés, sortons masqués. #JamaisSansMonMasque Pour me protéger et surtout protéger les autres (et le plus vite possible passer à autre chose, sans covid et sans barrières). #civisme @DrGomi pic.twitter.com/L6NUTbaCdm — David Lisnard (@davidlisnard) May 10, 2020

#COVID19 #JamaisSansMonMasque



Quand je mets un masque, je me protège, je te protège pic.twitter.com/ilPeSnMHWb — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) May 10, 2020

Des personnalités comme les journalistes Laurence Ferrari, Thomas Sotto, Pierre Menez ou encore Estelle Denis, qui parraine l'opération, se sont aussi photographiées avec un masque pour l'occasion.

« Quand je me protège, je te protège ». Voici donc notre nouvelle grammaire.... #JamaisSansMonMasque pic.twitter.com/1TzeuwP0w8 — Thomas Sotto (@ThomasSotto) May 10, 2020

Quand je mets mon masque , je me protège, je te protège. #JamaisSansMonMasque pic.twitter.com/8Af3N7gJsC — Laurence Ferrari (@LaurenceFerrari) May 10, 2020

quand je mets mon masque, je me protege, je te protège +#jamaissansmonmasque . Bon déconfinement à tous. Soyez prudents pic.twitter.com/Mooon85u3j — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 10, 2020