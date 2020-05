La liste des 60 stations de métro qui resteront fermées à Paris, à partir de ce 11 mai

Quelque soixante stations du métro parisien, sur 302 au total, resteront fermées lundi au début du déconfinement, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

«Environ soixante stations de la RATP resteront fermées à partir du 11 mai», a indiqué M. Djebbari lors d'une conférence de presse.

En Ile-de-France, il faudra être muni d'une attestation de son employeur ou avoir «un motif impérieux» de se déplacer, pour prendre les transports en commun entre 06H30 et 09H30 puis entre 16H00 et 19H00, du lundi au vendredi. Les autorités promettent une «tolérance pour les premiers jours», après quoi les voyageurs sans laisser-passer risqueront 135 euros d'amende.

Idem pour le masque, obligatoire à partir de lundi dans les transports publics dans toute la France.

Il ajouté que le gouvernement souhaitait «que roulent à la SNCF en moyenne 50% des trains du quotidien, c'est-à-dire les TER et les transiliens, et 75% de l'offre habituelle de la RATP en Ile-de-France».

Toutes les gares RER seront ouvertes tout comme les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de l'Est, Saint Lazare) et les grands pôles de transport (Châtelet, Les Halles, Montparnasse), a précisé la RATP. A l'inverse, la station de métro République, l'une des plus fréquentées du réseau, restera fermée.

Pour permettre une meilleure gestion des flux de voyageurs, 60 stations de métro #RATP seront fermées sur l’ensemble du réseau métro. pic.twitter.com/Txb0WCjVjn — RATP Group (@RATPgroup) May 8, 2020

Ligne 2 : Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers, Barbès-Rochechouart.

Ligne 3 : Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra, République.

Ligne 4 : Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail, Strasbourg-Saint Denis.

Ligne 5 : Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République, Stalingrad.

Ligne 6 : Raspail, La Motte Picquet-Grenelle.

Ligne 7 : Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra, Danube, Buttes Chaumont, Stalingrad.

Ligne 8 : Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle, République.

Ligne 9 : Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République, Grands Boulevards.

Ligne 10 : Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau, La Motte Picquet-Grenelle.

Ligne 11 : Jourdain, Rambuteau, République.

Ligne 12 : Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac, Volontaires.

Ligne 13 : Brochant, Liège, Pernety, Place de Clichy.