Confinement : à Paris, près de 1.000 procès verbaux dressés pour intrusion dans les jardins

Le confinement a indéniablement fait naître des envies de verdure chez les Parisiens. Pendant ces deux mois d'isolement forcé, les policiers municipaux ont dressé près de 1.000 procès verbaux pour des intrusions dans les parcs et jardins de la capitale.

Ce sont les chiffres révélés par Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge de la sécurité.

Le gouvernement juge l'ouverture des parcs et jardins à Paris toujours «inopportune»

Selon elle, les agents de la mairie ont réalisé plus de 182.000 contrôles policiers pendant le confinement. Ils ont donné lieu à 5.278 procès verbaux. Ceux dressés pour intrusion dans les parcs et jardins sont au nombre de 921.

