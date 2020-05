Déconfinement à Paris : que peut-on faire et ne pas faire ?

A l'heure du déconfinement, Paris reste classé en «zone rouge» sur la carte de vigilance épidémiologique. Les activités autorisées dans la capitale sont donc encore limitées, afin d'éviter la propagation du coronavirus. Voici la liste dans le détail.

Autorisé :

- Les habitants de la capitale peuvent désormais sortir de chez eux sans attestation, dans la limite de 100 km à vol d’oiseau à partir de leur domicile s'ils quittent Paris (qui est un département).

- Il est de nouveau possible de participer à un rassemblement, public ou privé, qui comprend jusqu'à 10 personnes dans un même lieu. Mais la mairie et la préfecture de police en appellent «au sens de la mesure des Parisiens pour respecter cette règle destinée à éviter une reprise de l'épidémie». Les contrevenants s'exposent à des amendes de 135 euros chacun (et non pas selon le nombre de personnes au-dessus de la limite).

- Fermés le 20 mars par les autorités car trop de gens s'y baladaient, les berges de Seine, le Champ-de-Mars l'esplanade des Invalides ainsi que les bois de Boulogne et de Vincennes sont à nouveau totalement accessibles.

- Bonne nouvelle pour les joggeurs, les activités physiques individuelles sont autorisées sans restriction d'horaire sur l'ensemble de la ville. En clair, à condition d'être seul, on peut de nouveau faire son footing quand on veut, pour la durée qu'on veut. C'était limité à une heure et interdit de 10h à 19h depuis le 8 avril.

- La majorité des commerces parisiens rouvrent. Certains avec des aménagements sur la rue afin d'étendre leur terrasse ou pour que les clients dans les files d'attentes puissent respecter la distanciation physique.

- Pour faire leurs courses, les Parisiens peuvent également se rendre à nouveau dans les 80 marchés couverts et découverts de la ville, qui avaient fermé fin mars sur décision du Premier ministre.

- Les petits musées (avec un «rayonnement local», selon la loi) sont en théorie autorisés à accueillir de nouveau du public. Mais dans les faits, le Musée de l'illusion est le seul de Paris à avoir rouvert, selon Le Monde.

- Enfin, l'accès aux cimetières est de nouveau possible, mais partiellement. Il est réservé aux cérémonies d'obsèques (limitées à 20 personnes) ainsi qu'aux familles se rendant sur la tombe d'un proche pour se recueillir, uniquement en matinée et le dimanche.

Interdit :

- Comme pour tous les département «rouges», les parcs et jardins restent fermés. Toutefois, Anne Hidalgo milite pour leur réouverture depuis plusieurs semaines. En vue du déconfinement, la préfecture de police de Paris avait souligné que cette situation serait «réexaminée dès que les contraintes réglementaires ou les données sanitaires évolueront». Mardi 12 mai, Olivier Veran, le ministre de la Santé, a dit son opposition à leur réouverture, craignant le non-respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Mais dans la foulée, la maire de Paris a insisté en indiquant qu'elle allait «proposer un protocole pour rassurer le gouvernement sur les conditions d'ouverture».

- En réaction aux «dizaines de personnes» qui se sont regroupées lundi 11 mai au soir pour des apéros de déconfinement sur les berges de Seine et du canal Saint-Martin «sans respecter les distances de sécurité et les recommandations sanitaires», le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire la consommation d'alcool à ces endroits.

- Les restaurants, les cafés et les bars gardent encore portes closes. Idem pour les cinémas ainsi que les salles de spectacles (concerts, théâtre, danse, opéra, cabarets, discothèques).

- La majorité des grands musées de la capitale restent fermés. Mais la préfecture de police a indiqué qu'elle allait «travailler dans les prochains jours [...] sur la liste et le calendrier de réouverture des musées, selon leur fréquentation, leur configuration, et les modalités d’organisation sanitaire proposées par leurs gestionnaires». La mairie a pour objectif de rendre à nouveau ses 14 musées municipaux – partiellement accessibles – à partir du 16 juin.

- Impossible de faire son shopping dans les centres commerciaux et les grands magasins de plus de 40.000m². C'est le cas du Forum des Halles, des Galeries Lafayette Haussmann, du Printemps Haussmann, d'Italie 2 et de Beaugrenelle.

- Pour se dépenser physiquement, les sports collectifs ou de contact resteront interdits, même en plein air. Idem pour les lieux de sport fermés et les piscines.

- Enfin, les mariages restent reportés jusqu'à nouvel ordre, sauf «urgence manifeste appréciée par l’officier d'état-civil». Les salles polyvalentes et les salles des fêtes sont encore fermées.