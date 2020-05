Saint-Malo, Strasbourg… Le port du masque obligatoire dans plusieurs villes

Alors que la France se déconfine progressivement depuis le 11 mai, les municipalités tentent d'éviter de nouvelles vagues de contamination. Plusieurs d'entre elles, telles que Strasbourg, Saint-Malo ou Levallois-Perret, ont rendu temporairement le port du masque obligatoire.

Ce jeudi 21 mai, la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) a pris un arrêté rendant obligatoire le port d'un masque «couvrant la bouche et le nez», dans l'hypercentre de la ville, «la Grande île», entre 10h et 20h. Selon le maire de Strasbourg, Roland Ries, l'arrêté «a d'abord une vocation de pédagogie», pour encourager les habitants à respecter les gestes barrières. Le masque est obligatoire au moins jusqu'au 2 juin dans la commune alsacienne.

J'ai pris cet après-midi un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur l'espace public dans la Grande Ile. Cet arrêté a d'abord une vocation de pédagogie et répond à une situation qui exige le respect de règles de sécurité sanitaire : https://t.co/rVEssRYwqr #Strasbourg — Roland Ries (@Roland_Ries) May 20, 2020

Le temps des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, la ville de Saint-Malo (Bretagne) rend ainsi le port du masque obligatoire «entre 11h et 18h» dans les quatre rues les plus fréquentées du centre-ville.

Le port de masque devient obligatoire dans certaines rues de l'intra-muros à partir de ce jeudi 21 mai et jusqu’au 1er juin inclus, les jours suivants : les 21, 22, 23 et 24 mai. Le samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin.



De 11h à 18h.



https://t.co/xBjAnbcoG0 pic.twitter.com/LdLSlnutgY — Ville de Saint-Malo (@VilleSaintMalo) May 20, 2020

Pour faire respecter le port du masque, des policiers municipaux patrouillent dans la ville, tandis qu'un crieur de rue déguisé en pirate rappelle les règles de distanciation sociale. La cité corsaire espère préserver, tant bien que mal, une saison touristique.

Jusqu'au 1er juin, le port «de tout type de masque» est obligatoire intra-muros au Mont-Saint-Michel, durant les week-ends et les jours fériés. Le directeur de l'EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial national), Thomas Velter, a indiqué qu'il serait imposé entre «10h et 18h». Malgré la crise du coronavirus, le site touristique reste accessible 24h/24h avec la navette.

En Ile-de-France, la ville de Levallois-Perret a également institué «le port du masque obligatoire», aux personnes de plus de 10 ans dans les «bâtiments municipaux», et les rues où la «distanciation physique ne peut être respectée».