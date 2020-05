Un collectif d'infirmiers porte plainte contre les directions des CHU de France

Un collectif d’infirmiers va porter plainte ce lundi pour mise en danger de la vie d’autrui contre les directions des 32 CHU de France.

Ils reprochent à leurs employeurs la non-dotation systématique de masques FFP2, a rapporté Europe 1.

Pour cause de pénurie durant l’épidémie, ces masques connus pour être les plus efficaces contre le coronavirus ont été réservés pour les interventions à risque. Ce qui est encore le cas dans certains établissements hospitaliers, où des soignants n’ont que des masques chirurgicaux pour se protéger.

«On peut se contaminer puis les contaminer eux»

«On se met en danger et on met aussi en danger les patiens que l’on prend en charge, car on peut se contaminer puis les contaminer eux», a alerté auprès de la radio Grégory Cakir, infirmier et porte-parole du collectif inter-blocs.

Selon Europe 1, le collectif Inter-Blocs a également appelé les infirmiers à exercer leur droit de retrait sauf dans le cas d’urgences vitales.

«Les personnels de blocs sont moins bien protégés que dans l'industrie automobile, a déclaré Fabrice Di Vizio, avocat du collectif. C'est quand même dingue!»