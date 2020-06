Présidentielle : François Baroin «clarifiera ses intentions» à l’automne

Ancien ministre sous Nicolas Sarkozy et président de l'Association des maires de France (AMF), François Baroin a donné des indications sur son calendrier politique, dans le «Journal du Dimanche», paru ce 7 juin.

Alors que les édiles se sont retrouvés en première ligne pour trouver des masques et gérer l'ouverture des établissements scolaires, le maire Les Républicains (LR) de Troyes a étonné par sa discrétion. Il est aujourd'hui pressé par ses alliés de dévoiler ses intentions sur son éventuelle candidature pour les élections présidentielles de 2022. «Quelle que soit ma décision, je clarifierai mes intentions à l'automne», annonce-t-il dans le journal.

En raison de la pandémie de Covid-19, François Baroin voit son mandat à l'Association des maires de France prolongé d'un an. Il appelle à «tirer les leçons du coronavirus», sans trop s'avancer sur son rôle à l'approche de 2022. «J'espère qu'il (le coronavirus, ndlr) nourrira le débat des idées de ma famille politique. Mais la question de l'incarnation, c'est un autre sujet. Ce n'est pas ce rendez-vous là», déclare l'élu républicain.

ELECTIONS MUNICIPALES

Interrogé sur la tenue du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin sauf nouveau pic de contaminations, l'élu répond :«Si le gouvernement confirme la possible tenue du scrutin, il faut toute faire pour que la participation soit la plus élevée possible. Les propositions du Sénat visant à faciliter les procurations vont dans la bonne direction».

Le ténor LR a été réélu à Troyes le 15 mars au premier tour des élections municipales avec 66,78% des suffrages.

Retrouvez toutes les actualités sur la politique française ICI