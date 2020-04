Ces villes qui vont distribuer des masques à leurs habitants

«L’Etat, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public.» Depuis qu'Emmanuel Macron a prononcé cette phrase, lundi 13 avril lors de son discours, c'est le branle-bas de combat dans les mairies pour fournir aux Français un masque alternatif. Petit tour de France (non exhaustif) des initiatives locales.

Angers

La ville d'Angers (et la métropole) a commandé plus de 300.000 masques alternatifs (en tissu, lavables et réutilisables) afin d'en équiper chaque habitant de la préfecture du Maine-et-Loire et des villes de l'agglomération. «Les masques ont été commandés à une entreprise locale qui dispose de capacités de productions ici et ailleurs», a indiqué Christophe Béchu, le maire d’Angers. «Le lieu du stock est tenu secret», selon l'article du Courrier de l'Ouest qui relaie l'information. Les livraisons de masques ont déjà commencé, en priorité pour les soignants et le secteur de la solidarité.

Valence

Dès le 26 avril, le chef-lieu de la Drôme va distribuer gratuitement à ses 64.000 habitants un masque en tissu réalisé par une société savoyarde sur le modèle du patron fourni par le CHU de Grenoble. Le masque, dont le temps de port est limité à 4 heures, est réutilisable après un passage en machine à 60°C. Le site internet de la ville estime le coût unitaire de ses protections à 80 centimes hors taxes.

Les Valentinois devraient pouvoir aussi bénéficier d'une deuxième livraison de masques puisque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a promis la distribution de 9 millions de protections d'ici à la fin du mois de mai.

Rueil-Malmaison,

A Rueil-Malmaison, comme dans de nombreuses communes des Hauts-de-Seine, chaque habitant va pouvoir se protéger avec un masque alternatif d'ici le 11 mai. Une partie d'entre eux (plus de 8.000 exemplaires) a même été confectionnée par des bénévoles de la ville. La livraison a déjà commencé dans les boîtes aux lettres de cette ville de la banlieue parisienne.

Laval

A Laval, une distribution de 50.000 masques, également lavables et réutilisables, est prévue les 8 et 9 mai selon France Bleu Mayenne. Des volontaires livreront les habitants. «Le stock provient des 300.000 équipements de protection commandés par le Conseil Départemental de la Mayenne», affirme le site d'informations locales.

Cannes

A défaut de festival, les habitants de Cannes auront des masques, si l'on en croit ce qu'a annoncé la ville mercredi 15 avril. La priorité a été donnée aux commerçants et aux personnes fragiles. Le prix de revient de chacun de ces masques, fabriqués aujourd'hui par une quarantaine de couturiers professionnels et de particuliers, est évalué à près de 2 euros l'unité. Il s'agit de masques lavables et réutilisables à la durée de vie d'un mois environ.

Roubaix

Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar a annoncé avoir passé une commande de 120.000 masques alternatifs pour ses administrés.

Après avoir fait réaliser des masques et équipés les personnels en 1ère ligne depuis 3 semaines, nous avons passé la commande de 120 000 masques fin de semaine dernière pour les roubaisiens. pic.twitter.com/PXAynPWovA — Guillaume Delbar (@GDelbar) April 17, 2020

Selon le site Nord Eclair, la ville fait fonctionner à plein régime des acteurs locaux de la ville, surnommée «l'ancienne capitale du textile». La participation citoyenne est aussi encouragée, la diffusion d'un tutoriel pour en créer un à la maison est envisagée.

Troyes

Le maire de la ville, François Baroin, a souhaité que 150.000 masques alternatifs soient distribués aux habitants de Troyes et de son agglomération selon France 3 Grand Est. En revanche, les enfants de moins de 10 ans n'en recevront pas.

Evidemment, ces masques, qui sont distribués gratuitement, ont un coût. L'association des maires de France (AMF) a d'ailleurs déjà annoncé qu'il ne pourra pas «être porté par les collectivités locales. Une discussion doit s'engager sur ce point avec l'Etat, pour tenir compte des efforts déjà fournis par de nombreuses collectivités».

L’AMF demande que le #déconfinement ne se fasse pas dans l’urgence mais en coordination entre l’Etat et les collectivités locales #Collterr #Covid19 https://t.co/h5ltuUhHmf pic.twitter.com/eX5WfRhDAp — AMF | maires de France (@l_amf) April 16, 2020

Cette liste d'initiatives n'est pas exhaustive. Si vous souhaitez savoir si votre ville va vous distribuer un masque, rendez-vous sur le site internet ou les réseaux sociaux de votre commune.