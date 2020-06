Doit-on être placé en quarantaine à son retour de l'étranger ?

Alors que les vacances d'été approchent et que le monde commence à rouvrir ses frontières, des restrictions se lèvent pour les voyageurs, mais pas pour tous.

En provenance de l'UE et des pays Schengen

En ce qui concerne les voyageurs venant de l'Union européenne (UE) et des pays de l'espace Schengen associés, ils ne sont pas soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée ou retour en France, indique le site internet Re-open EU lancé par la Commission Européenne.

Cela, à une exception près. En effet, si le pays d'origine exige que les voyageurs en provenance de France soient mis en quarantaine, l'Hexagone fait de même. Ce «principe de réciprocité» s'applique notamment avec les voyageurs d'Espagne hors voie aérienne, car le pays a décidé d'attendre le 21 juin pour ouvrir ses frontières aux pays de l'Union européenne.

Par ailleurs, la quarantaine est obligatoire pour les voyageurs à destination des territoires d'outre-mer ou encore présentant des symptômes du Covid-19.

voyageurs venant D'un pays tiers

En revanche, les personnes en provenance de l'extérieur de l'Union européenne et de l'espace économique européen (EEE), ainsi que les voyageurs en provenance de l'Espagne par voie aérienne et du Royaume-Uni sont invités à effectuer une quarantaine volontaire, à domicile ou dans un lieu dédié mis à leur disposition, à leur arrivée sur le territoire français indique le site France Diplomatie.

De plus, ils doivent avoir un certificat, disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, et des documents à l'appui. La raison du voyage doit correspondre à l'une de celles mentionnées sur le certificat. Parmi elles : «Ressortissant de nationalité française, ainsi que son conjoint et ses enfants», «ressortissant de pays tiers, en transit de moins de 24 heures en zone internationale pour rejoindre son pays d'origine et présentant le titre de voyage vers ce pays» etc.

Enfin, tous les voyageurs doivent compléter et avoir sur eux une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes du Covid-19.