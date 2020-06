Le second tour des municipales reporté en Guyane, mais maintenu à Mayotte

Alors que le Président de la République a confirmé la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin, lors de son allocution télévisée, le gouvernement a tout de même pris la décision de le reporter en Guyane, où le virus circule toujours activement.

Dans un court communiqué publié lundi 15 juin, le ministère de l’intérieur et le ministère des Outre-mer font part de leur décision de reporter les élections en Guyane. Le gouvernement a décidé de les maintenir à Mayotte, autre territoire toujours placé en zone orange, mais en «en y limitant les regroupements de plus de 10 personnes et en y rendant systématique le port du masque "grand public" pour toutes les personnes participant à des réunions de campagne.»

Le député de la première circonscription de Guyane, Gabriel Serville, avait déjà manifesté ses inquiétudes face à un potentiel second tour : «la recrudescence des cas en Guyane, et en particulier l’apparition d’un nouveau cluster à Rémire-Montjoly (…) doit ouvrir à la réflexion, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans les prochains jours, sur la pertinence du maintien du scrutin le 28 juin», avait-il déclaré dans un communiqué.

Eu égard au reconfinement d'une partie de la commune, la question du maintien ou non du 2nd tour des #municipales2020 à Rémire-Montjoly #Guyane doit se poser. Priorité à la sécurité sanitaire. Il n'est pas question de réitérer les erreurs du 1er tour. pic.twitter.com/Q5IN6PjqE4 — Gabriel Serville (@GabrielServille) June 5, 2020

Hier, l’Agence régionale de santé et la préfecture de Guyane a annoncé le passage du département au stade 3 de l’épidémie, ce qui a sans doute motivé le gouvernement à reporter les élections. Plus de 1300 cas de contamination ont été recensés. Une soixantaine de patients sont hospitalisés, et onze sont en service de réanimation. «Le virus est présumé ou repéré comme circulant activement sur l’ensemble du territoire, et non plus seulement dans des zones limitées», explique de préfet dans une note.

#COVID19 #Guyane





COVID19 : La Guyane entre désormais en stade 3 de l’épidémie.





Stratégie sanitaire, contexte et mesures immédiates à lire et partager https://t.co/dvtxJk5hv2 pic.twitter.com/GSpLy87kUz — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) June 15, 2020

En ces circonstances, les restrictions de circulation, le couvre-feu, et les mesures de confinement sont donc maintenus, et les rassemblements de plus de 10 personnes, interdits. Ces mesures sont particulièrement renforcées à Cayenne, où la circulation du coronavirus est plus importante.

À Mayotte, les autorités ont recensés plus de 2300 personnes testées positives au Covid-19, et compte 41 personnes hospitalisées (dont 13 en services de réanimation). Selon l'AFP, les élus de Mayotte étaient quant à eux plutôt favorables au maintien du second tour des élections municipales, notamment le député Mansour Kamardine, qui a affirmé à l'agence de presse qu'un report serait «largement incompris» par la population.

Retrouvez toute l'actualité sur les élections municipales ICI