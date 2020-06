Tiques géantes : un vétérinaire alerte sur leur prolifération dans le sud

Un vétérinaire du Cirad (un organisme de recherche agronomique) alerte sur la prolifération des tiques géantes dans plusieurs zones du sud de la France.

Selon Frédéric Stacurski, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard, le sud de l’Ardèche, et le massif des Maures dans le Var, sont à ce jour «très infestées» par le parasite. En 2019 déjà, la présence en France des Hyalomma marginatum avait été signalée.

La tique géante «qui apprécie les zones chaudes et arides, s’étend de plus en plus en région méditerranéenne. Des éleveurs qui n’étaient pas touchés nous appellent pour signaler qu’elle est maintenant présente et en nombre !», alerte le vétérinaire dans les colonnes du Midi-Libre. Le spécialiste estime que leur prolifération trouverait son origine dans l’échange de chevaux ou de bovins – animaux très appréciés de ces parasites – avec l’Espagne, pays où elle est bien installée.

Vecteur de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Le constat de Frédéric Stacurski peut alarmer car les Hyalomma marginatum, qui se distinguent des parasites communs par leur taille plus grosse et leurs pattes rayées, peuvent représenter un véritable danger pour l’homme. Elles peuvent en effet transmettre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

Selon l’OMS, ce virus de la famille des Nairovirus, provoque des flambées de fièvre hémorragique sévère avec un taux de létalité allant de 10 à 40%. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo se transmet soit par la piqûre directe de la tique, soit par «contact avec du sang ou des tissus d’animaux infectés, pendant ou immédiatement après l’abattage», explique l’organisme de santé. En Turquie, où elle est très présente, la tique géante fait plusieurs dizaines de morts par an.

Si la prudence est de mise, pas de quoi céder à la panique toutefois puisque la France n’a, à ce jour, recensé aucun cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

Pour se protéger des tiges géantes, les recommandations sont les mêmes que pour les tiques habituelles, à savoir porter des vêtements couvrants et utiliser un répulsif.

Retrouvez toute l'actualité Santé ICI