Paris : les bals des pompiers du 14 juillet annulés cette année

Les casernes de pompiers parisiennes n'organiseront pas cette année leurs traditionnels bals populaires du 14 juillet en raison du contexte «d'état d'urgence sanitaire», a annoncé ce mercredi 17 juin la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP).

«La décision a été difficile à prendre pour nous, car c'est un rendez-vous annuel convivial et festif très attendu, à la fois par les pompiers mais aussi par les citoyens qui viennent à notre rencontre», a indiqué le lieutenant-colonel Claire Boët, porte-parole de la BSPP.

#COVID19 Nous avons le regret de vous annoncer l'annulation de nos bals des pompiers des 13 et 14 juillet prochains à Paris et dans les départements du 92, 93 et 94.



Nous espérons que vous comprendrez que votre santé est notre priorité. Rendez-vous l'année prochaine pic.twitter.com/z3XO2QjmHD

