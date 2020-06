Municipales : Quelles mesures sanitaires pour le second tour ?

Alors que le second tour des élections municipales, le dimanche 28 juin, approche, le ministère de l’Intérieur a rappelé les modalités d’organisation du scrutin, ainsi que les différentes règles sanitaires à respecter dans les bureaux de vote.

Les gestes barrières

Le conseil scientifique s’est positionné en faveur du maintien du second tour des élections municipales pour les quelque 5.000 communes concernées, mais les règles sanitaires doivent être scrupuleusement respectées.

Comme pour le premier tour, les bureaux de vote seront aménagés afin de limiter au maximum les contacts, et pour assurer une distance minimale d’un mètre entre chaque personne. Le nombre d’électeurs à l’intérieur sera également limité. «Priorité sera donnée pour voter aux personnes vulnérables», précise en outre le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Toute personne se présentant au bureau devra obligatoirement porter un masque «grand public», tout comme le personnel en charge des opérations électorales, qui sera également équipé de visières de protection. Il sera possible d’assister au dépouillement des votes à condition de porter un masque chirurgical cette fois-ci.

Chaque bureau de vote aura un accès à un point d’eau pour pouvoir se laver les mains, ou mettra à disposition du gel hydroalcoolique. Le ministère de l’Intérieur affirme que l’approvisionnement de chaque bureau de vote en masques, visières et gel hydroalcoolique sera intégralement pris en charge par l’État.

les procurations

Pour que les personnes les plus fragiles puissent tout de même voter, le gouvernement a modifié et simplifié le système de procurations. Il est désormais possible pour un mandataire de porter deux procurations, au lieu d’une seule en temps normal.

Les procurations établies pour le second tour du 22 mars dernier, avant le report des élections à cause du confinement et de la crise sanitaire, restent par ailleurs valables pour le scrutin du 28 juin.

Il est également possible, pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour établir leur procuration, de demander au commissariat ou à la gendarmerie de passer à leur domicile pour la récupérer.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE



Dans le guide remis aux candidats, le gouvernement préconise les modalités de campagne «dématérialisée». L’organisation de la campagne électorale a donc été modifiée, et le ministère de l’intérieur propose aux candidats «des moyens alternatifs», notamment la mise mis en ligne les professions de foi des candidats, et la mise en place d’un panneau d’affichage supplémentaire par candidat pour pouvoir y mettre plus d’affiches, ou y exposer leur programme.

