Fête de la musique : quel programme pour l'édition 2020 ?

Malgré la crise sanitaire qui interdit les rassemblements sur la voie publique, la Fête de la musique aura bien lieu ce dimanche 21 juin sous une forme atypique. De nombreux événements seront en effet organisés à huis clos et retransmis sur les réseaux sociaux pour chanter depuis son salon.

Une chanson en duo avec Véronique Sanson

L’invitation est ouverte à tous, y compris à ceux qui ne poussent habituellement la chansonnette que sous la douche ou devant le miroir de leur salle de bain. Chacun est invité ce dimanche, juste après 20h, à reprendre ou revisiter le tube de Véronique Sanson intitulé «Chanson sur ma drôle de vie». Un morceau que les spectateurs ont pu entendre en 2010 dans le film «Tout ce qui brille» de Géraldine Nakache. Les musiciens amateurs ou professionnels pourront choisir «leur scène» et se produire sur leur balcon, à leur fenêtre, dans leur jardin ou leur cour, ou sur les réseaux sociaux, le but étant de former une grande fresque musicale. Pour que tous les participants puissent s’entraîner avant le jour J, un tutoriel a été mis en ligne sur le site de la Fête de la musique.

Le concert virtuel de Jean-Michel Jarre

La star française de l’électro organisera ce dimanche, à 21h15, un concert live en réalité virtuel baptisé «Alone Together». Jean-Michel Jarre va se produire depuis son studio sous la forme d'un avatar, et pourra être accompagné par les avatars des spectateurs. «Tout ce qui s’est fait maintenant, comme avec Fortnite, était pré-enregistré, dans un univers pré-existant. Là, c’est de l’immersion totale, dans un espace créé et en live. Comme dans «Matrix». Le concert va durer quarante-cinq minutes, et il y a une interaction avec le public», a expliqué l’artiste à l’AFP. Réalisé avec la start-up française VRrOOm, ce set sera accessible gratuitement dans le monde entier, sur les chaînes YouTube du ministère de la Culture et de Jean-Michel Jarre. L’événement sera également projeté sur grand écran dans la cour du Palais Royal à Paris où des étudiants, qui disposeront de casques audio et de smartphones, pourront échanger avec l’avatar de l’artiste.

Le marathon rock de Louis Bertignac

«J'ai fait des lives sur ma page Facebook pendant le confinement, et c'est vachement bien, j'arrive à avoir un super son, je m'éclate, ça m'a aidé à supporter tout ça et les gens sont hyper-contents, se sont accrochés, avec parfois 100.000 vues, et donc j'ai eu cette idée pour la fête de la musique de faire ce marathon», a expliqué Louis Bertignac, à l’AFP. L’ancien guitariste du groupe Téléphone, devenu Les Insus, assurera donc un live qui commencera ce dimanche, à 16h, pour finir le lendemain. «Il y aura du Bertignac, du Téléphone, mais aussi des reprises car sinon je ne tiendrai pas (rires), donc des Stones, des Beatles, du Dylan, du Cat Stevens, Otis Redding.... Les gens pourront demander ce qu'ils veulent, si je connais je fais», a-t-il précisé.

Thomas Dutronc au Jazz Club Etoile Paris

En attendant la sortie de son quatrième album studio «Frenchy», le 19 juin prochain, sur lequel il reprend des grands standards du jazz avec des artistes internationaux comme Iggy Pop, Thomas Dutronc se produira ce dimanche, à 18h, sur la scène du Jazz Club Etoile Paris. Sa façon à lui de célébrer la Fête de la musique, et de retrouver la scène qui lui manque tant. Un concert live, sans public, mais entouré de son groupe, qui sera diffusé en simultané sur la page Facebook de l’artiste et de l’établissement.

Un show sans public à l'Olympia

Comme chaque année, Radio France se mobilise pour fêter la musique. Et France Inter prendra l’antenne depuis l’Olympia où quatre concerts live inédits - mais sans public - seront présentés par Rebecca Manzoni dans le cadre de l'événement «Tout pour la musique».

La jeune artiste Pomme se produira à 11h. Viendront ensuite Louise Attaque à 18h, Philippe Katerine à 21h et un DJ set d’Etienne de Crécy à 22h. Les meilleurs moments des «soirées pyjama du confinement» enregistrées avec Louis Chedid, Stephan Eicher, Christine and The Queens, Clara Luciani et Izia, ainsi que L’atelier fantôme de Vincent Josse en hommage au chanteur Christophe mort en avril dernier, seront rediffusés également pendant la journée.

Un karaoké géant à l’Institut du monde arabe

A l’origine de la Fête de la musique en 1982, l’ex-ministre de la Culture Jack Lang est aujourd’hui président de l’Institut du monde arabe, à Paris. Malgré une année particulière en raison de la crise sanitaire, il a tenu à organiser un événement de taille. Ce dimanche, à partir de 13h, un grand karaoké se déroulera en plein sur le parvis de l’établissement, avec, au programme, du raï, du rap, du R’n’B, et des chansons arabes. Trois sessions seront proposées (14h/17h/20h) pendant lesquelles chacun pourra reprendre - en français, en anglais ou en arabe - des titres de Cheb Khaled, Kendrick Lamar, PNL, Damso, Kanye West ou encore Saïan Supa Crew. Dès 17h, les festivités se tiendront sur le toit de l’Institut avec des Dj sets pendant plus de cinq heures. Les réservations s’effectue sur le site de l’IMA.

Ce dimanche, karaoké géant sur le parvis de l'IMA à l'occasion de #LaFeteDeLaMusique



Venez chanter les classiques du rap, du R&B, du raï... en français, en arabe et en anglais, dans le respect des règles sanitaires!



Inscription gratuite mais obligatoire: https://t.co/47zB40ZIXB pic.twitter.com/4SWM8bOEQ4 — Institut monde arabe (@imarabe) June 17, 2020

